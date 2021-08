Zdjęcia lotnicze z lat siedemdziesiątych pokazują jeszcze stadion przy ul. Rolnej w Poznaniu, na którym Warta Poznań rozgrywała swoje mecze przedwojenne i powojenne, odnosiła tu największe sukcesy. Tu została mistrzem Polski w 1929 i 1947 roku. - Tutaj jeszcze w 1970 roku awansowaliśmy do drugiej ligi - przypomniał obecny na odsłonięciu tablicy Andrzej Żurawski, który opisywał go jako stadion o dobrej płycie i jednym wale, na którym zasiadali, a częściej stali kibice.



Przed wojną otwarty w 1926 roku stadion miał jeszcze drewnianą trybunę. 8 sierpnia 1926 roku, w trudnej sytuacji po zamachu majowym, polska reprezentacja piłkarska gościła przy Rolnej ekipę Finlandii i zmiotła ją 7-1. Trzy goile zdobył Wawrzyniec Staliński, wtedy wielki as poznańskiej Warty. Był to pierwszy hat-trick polskiego piłkarza dla reprezentacji i na wiele lat najwyższa wygrana biało-czerwonych.



W 95. rocznice tego meczu na murze budynku przy ul. Rolnej 31 odsłonięta została tablica, która ma przychodniom przypomnieć, że w ogóle był tu kiedyś reprezentacyjny stadion i matecznik Warty Poznań. Trudno się zorientować, bo nie ma po nim śladu - w tym miejscu znajdują się osiedla i sklep spożywczy.

Na tablicy wymienione są również inne wydarzenia, takie jak dwa mistrzostwa kraju wywalczone przez piłkarzy "Zielonych" (1929 i 1947 rok), pierwsza w Polsce transmisja radiowa z meczu piłkarskiego (Warta - PSV Eindhoven 5:2 w 1929 roku), instalację zegara marki Omega za zwycięstwo Warty w konkursie na najpopularniejszy klub w kraju. Jest też wzmianka o rekordzie świata w pchnięciu kulą, który w 1927 roku ustanowiła przy Rolnej Halina Konopacka.

Warta Poznań wspomina stadion przy Rolnej

- Staramy się w różnych rejonach Poznania upamiętniać zdarzenia czy nieistniejące już obiekty, tak jak ma to miejsce w przypadku dawnego stadionu Warty Poznań przy ul. Rolnej. Robimy to po to, żeby przechodnie, mieszkańcy, turyści odwiedzający nasze miasto wiedzieli, z czym te miejsca wiążą się historycznie - mówi Stanisław Michalak, jeden z trzech pomysłodawców projektu, obok Adama Gajdy i Rafała Ajnbachera.

- Właśnie na stadionie przy ul. Rolnej debiutowałem w pierwszym zespole Warty Poznań. To było w 1974 roku w meczu z Widzewem Łódź, który miał bardzo mocną drużynę, m.in. z Pawłem Janasem w składzie. Zagrałem dobrze, w 10 minucie trafiłem nawet piłką w poprzeczkę, ale, niestety, przegraliśmy 0:1 - wspomina Ryszard Rychlewski, były piłkarz Warty z lat siedemdziesiątych. - Tu także w mistrzostwach juniorów miałem zaszczyt zlać Lecha Poznań.



- Stadion przy ul. Rolnej to dla byłych piłkarzy Warty i sympatyków Warty miejsce kultowe. To tutaj "Zieloni" odnosili swoje największe sukcesy w okresie przedwojennym i krótko po zakończeniu II wojny światowej. Pamiętny był szczególnie mecz z 1947 roku z Wisłą Kraków, wygrany 5:2, który zapewnił Warcie drugie w historii mistrzostwo Polski - mówi Andrzej Żurawski.