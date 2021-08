Podziękowania od trenera: "Pozwolił mi spełnić marzenie"

Robert Graf, dyrektor sportowy Warty, który odpowiadał za ściągnięcie m.in. gwiazdy rundy wiosennej, Makany Baku, będzie pracował w Poznaniu tylko do końca sierpnia, a od 1 października będzie pełnił tę samą rolę w Rakowie Częstochowa. Nowym dyrektorem sportowym Warty Poznań został ogłoszony Radosław Mozyrko. To informacja z początku sierpnia, teraz - na konferencji prasowej przed meczem Warta - Legia - został o nią zapytany trener Piotr Tworek.





Warta Poznań. Piotr Tworek dziękuje Robertowi Grafowi

- Robert Graf jeszcze z nami jest, jeszcze ma ważną rolę do zamknięcia okna transferowego - mówił Piotr Tworek, który wcześniej wspominał, że liczy jeszcze na transfery 2-3 piłkarzy do Warty Poznań. - Dyrektor zawsze będzie kojarzył mi się z sukcesami Warty. Przychodziliśmy do klubu w tym samym czasie. Zawsze będę mu wdzięczny za to, co zrobił dla Warty, ale ja osobiście, jako Piotr Tworek, będę mu wdzięczny, że był przekonany do postawienia na mnie. Sprawił, że jestem w miejscu, w którym jestem, w Ekstraklasie. To było moim ważnym celem i marzeniem, on pozwolił je urealnić. Oby ten nowy projekt w Rakowie dał Robertowi dużo satysfakcji. Ma świetną "czutkę", jak sobie wymyśli piłkarza, sprawa najczęściej wypala. Jasne, nie wszystkie transfery zawsze są na plus, ale w tych newralgicznych sytuacjach, gdy się spieraliśmy, gdy mówił, że coś w tym piłkarzu widzi, najczęściej miał rację - dodaje trener Piotr Tworek.



Warta - Legia: transmisja tv i stream online

Mecz Warta Poznań - Legia Warszawa w sobotę o godz. 20, transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport.

BN