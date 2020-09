PKO Ekstraklasa. Warta i Piast w Grodzisku Wlkp. o pierwsze punkty

Po dwóch porażkach po 0-1 - z Lechią Gdańsk i Zagłębiem Lubin - piłkarze poznańskiej Warty pierwszych punktów w tym sezonie będą szukać w najbliższą sobotę. W Grodzisku Wielkopolskim podejmą trzeci w poprzednim sezonie Piast Gliwice, który jest w podobnej sytuacji.

Piłkarze Waldemara Fornalika również mają w dorobku dwie porażki i także nie zdobyli bramki.

"Jesteśmy już po analizie naszego najbliższego rywala i wiemy, że to bardzo dobry zespół. Jestem przekonany, że Piast wkrótce zdobędzie punkty i bramki, mam nadzieję, że nie będzie to w meczu z nami" - powiedział trener Warty Piotr Tworek na konferencji prasowej.

Jak dodał, Piast jest "nieprzyjemną" drużyną, która ma swój pomysł na grę i wielu solidnych oraz doświadczonych piłkarzy.

"To zespół, który gra w ustawieniu 4-4-2. W bramce jest doświadczony Frantisek Plach, solidna obrona, gdzie Martin Konczkowski, Mikkel Kirkesov czy Bartek Rymaniak grają też bardzo ofensywnie. W ataku Piotr Parzyszek dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, do tego Michał Żyro, którego akurat bardzo dobrze znamy z pierwszej ligi. Z informacji, które posiadamy, nie zagra Jakub Świerczok. Sam jestem ciekaw, jak rywal zaprezentuje się w Grodzisku po dwutygodniowej przerwie, my postaramy się zneutralizować jego mocne strony. Piast jest do 'ugryzienia' i będziemy chcieli dobrać mu się do skóry" - podkreślił szkoleniowiec.

Beniaminek ekstraklasy wykorzystał przerwę reprezentacyjną na odrobienie zaległości z okresu przygotowawczego, którego zabrakło w sierpniu. Warta, ze względu na późno zakończony sezon pierwszoligowy, do inauguracji ekstraklasy przygotowywała się przez niespełna dwa tygodnie.

"Jesteśmy po okresie wytężonej pracy, potrenowaliśmy bardzo solidnie, szczególnie podczas pierwszego mikrocyklu, gdzie mieliśmy po dwie jednostki dziennie. Skupiliśmy się przede wszystkim nad mankamentami, które zauważyliśmy podczas pierwszych dwóch kolejek. Pracowaliśmy nad naszą grą w defensywie, choć straciliśmy w dwóch meczach tylko dwie bramki, co nie jest złym wynikiem. Głównym tematem była jednak poprawa gry w ofensywie, bo nie strzeliliśmy jeszcze bramki. Mam nadzieję, że ten worek otworzy się w spotkaniu z Piastem" - powiedział Tworek.

Przeciwko gliwiczanom nie zagrają kontuzjowani Nikodem Fiedosewicz oraz nowy pomocnik Michał Kopczyński. Ten drugi nabawił się urazu podczas jednego z treningów, ale jak zapewnił trener, za tydzień powinien być już do jego dyspozycji.

Warta szykuje kolejne transfery, klub szuka wzmocnień przede wszystkim na pozycje ofensywne.

"Na skrzydłach mamy Michała Jakóbowskiego, Mariusza Rybickiego i Kajetana Szmyta. Do tego dwóch piłkarzy na pozycji '9' - Mateusza Kuzimskiego i Gracjana Jarocha. Czyli na trzy pozycje jest pięciu zawodników, a to zdecydowanie za mało. Musimy zwiększyć rywalizację w tej formacji. Planujemy jeszcze pozyskać co najmniej dwóch zawodników" - zdradził opiekun warciarzy.

Mecz Warty z Piastem rozegrany zostanie w Grodzisku Wielkopolskim w sobotę o godz. 17.30.

autor: Marcin Pawlicki