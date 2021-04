- Mecz z Górnikiem Zabrze był dobry w naszym wykonaniu, ale wciąż widzimy rezerwy. Wciąż są błędy, byliśmy nieskuteczni. Zdarza się, że tracimy kontrolę na boisku, rozpaczliwie się bronimy lub tracimy gola. A my chcemy mieć tę kontrolę od pierwszej do ostatniej minuty - mówi trener Warty Poznań Piotr Tworek. Mecz Warta Poznań - Stal Mielec w sobotę o godz. 17.30, transmisja i stream online w Canal Plus.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Warta Poznań. Trener Piotr Tworek po meczu z Górnikiem Zabrze. Wideo INTERIA.TV

Warta Poznań po zwycięstwie z Górnikiem Zabrze 2-1 jest blisko czwartego miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy, co może oznaczać awans do europejskich pucharów. Trener Piotr Tworek zachowuje jednak spokój i cieszy się przede wszystkim rosnącą formą piłkarzy Warty.





Warta Poznań - Stal Mielec. Piotr Tworek: Nasza forma rośnie

Reklama

- W Zabrzu to było dobre spotkanie z naszej strony. Byliśmy dobrze się przygotowaliśmy, przenalizowaliśmy grę Górnika, w tym pierwsze nasze spotkanie w Grodzisku Wlkp. Mój zespół był dobrze poukładany, dobrze reagował na wydarzenia na boisku. Zwłaszcza pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo dobra - mówił Piotr Tworek na konferencji prasowej przed meczem Warta Poznań - Stal Mielec. - Widzimy jeszcze błędy i problemy w naszej grze. Na pewno musimy poprawić skuteczność, odbyliśmy już specjalny trening pod tym kątem, akurat w Zabrzu oddaliśmy dużo strzałów. Poza tym, są momenty, gdy mecz wymyka nam się spod kontroli, bronimy się rozpaczliwie lub rywal nam strzela bramkę, jak w Zabrzu. A my chcemy mieć mecz pod kontrolą od pierwszej do ostatniej minuty. Na pewno jednak forma naszego zespołu rośnie, widzimy to na treningach - dodaje szkoleniowiec Warty Poznań.



Warta Poznań - Stal Mielec - mecz beniaminków

Warta Poznań i Stal Mielec są beniaminkami PKO Ekstraklasy. Stal Mielec broni się jednak przed spadkiem (jest ostatnia, choć ma jeden mecz zaległy), a Warta Poznań o utrzymanie się może już być spokojna. Trener Piotr Tworek, pytany o to, czy - z perspektywy czasu - przy tworzeniu kadry beniaminka nie można kierować się sentymentami, zwracał uwagę przede wszystkim na rozwój zawodników, którzy zostali w Warcie.



- Duża część kadry, która dała nam awans do Ekstraklasy, wciąż jest z nami: Adrian Lis, Bartek Kieliba, Jakub Kuzdra, Jakub Kiełb, Nikodem Fiedosiewicz, Michał Jakóbowski, Gracjan Jaroch, Robert Janicki... Oczywiście wzmocniliśmy zespół, to była konieczność wynikająca z chęci rozwoju. Nic tak nie dodaje nowego spojrzenia na zespół jak świeża krew, nowi zawodnicy. Bardziej patrzę jednak na rozwój zawodników, którzy zostali i na dostosowanie ich poziomu do wyższego poziomu wymagań. Bardzo cieszy mnie, że są tu piłkarze, którzy grali jeszcze w drugiej lidze. Nie wymieniliśmy po awansie kadry jeden do jednego, nie ma tu 23 nowych piłkarzy. Konieczne było podnoszenie umiejętności piłkarzy, którzy zostali - podkreśla trener Warty Poznań Piotr Tworek.

Warta Poznań - Stal Mielec - transmisja telewizyjna i internetowa (stream online)

Mecz Warta Poznań - Stal Mielec odbędzie się w sobotę 10 kwietnia o godz. 17.30 w Grodzisku Wlkp. Transmisja tv i transmisja internetowa (stream online) w Canal Plus.



Bartosz Nosal