Warta Poznań szuka zmian, które pomogą jej utrzymać się w PKO Ekstraklasie. Nowym trenerem Warty został wykupiony z Wigier Suwałki 31-letni Dawid Szulczek. Warta szuka też wzmocnień w ofensywie, bo do tej pory ma najmniej strzelonych goli w PKO Ekstraklasie. Na testy do Poznania przyjechali dwaj zagraniczni pomocnicy.



Dimitar Mitrovski - z rezerw Sportingu na testy do Warty Poznań

W poniedziałkowe popołudnie, podczas pierwszego treningu Warty Poznań prowadzonego przez Dawida Szulczka, uczestniczył już testowany Dimitar Mitrovski. To były reprezentant młodzieżowy Macedonii Północnej (W drużynach U-17, U-18, U-19 i U-21 ten ofensywny pomocnik rozegrał 29 spotkań, w których zdobył 15 bramek. Większość z nich zdobył jednak przeciw zespołom pokroju Liechtensteinu i Gibraltaru, w spotkaniu z Hiszpanią zmarnował rzut karny. 22-letni Dimitar Mitrovski blisko siedem lat temu wyjechał z klubu Rabotnicki Skopje do Niemiec. Grał w drużynach młodzieżowych Hansy Rostock i Magdeburga. W styczniu 2017 roku trafił do Sportingu i reprezentował jego barwy w drużynach do lat 19, do lat 23, a sezon 2020/2021 spędził w drugim zespole. Po odejściu z Lizbony w lipcu tego roku Dimitar Mitrovski jest wolnym zawodnikiem.

Reklama

Wideo youtube

Abdoulaye Ouattara - z rezerw Lyonu na testy do Warty Poznań

Abdoulaye Ouattara to z kolei 20-letni defensywny pomocnik z Francji. Po sezonie 2020/2021 odszedł z Olympique Lyon, dla którego grał od 2018 roku - najpierw w zespole U-17, potem U-19, a przez ostatni rok był w kadrze drugiej drużyny. Jest wychowankiem klubu CA Romainville, a do Lyonu przeszedł z CSM Bonneuil.

Abdoulaye Ouattara ma też paszport Wybrzeża Kości Słoniowej.