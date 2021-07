20-letni środkowy obrońca miał w Warcie rywalizować o miejsce w składzie na środku obrony, a jednocześnie dać trenerowi Piotrowi Tworkowi większą rotację przy wystawianiu gracza młodzieżowego, szczególnie w Pucharze Polski. Były gracz Miedzi Legnica, a wcześniej AS Roma (występował w Primaverze, czyli lidze młodzieżowej), doznał jednak poważnej kontuzji kolana i nie wystąpił w dwóch ostatnich sparingach "Zielonych". Tuż pod koniec drugiego zgrupowania w Grodzisku Wlkp. Pleśnierowicz został bowiem kontuzjowany, a badania potwierdziły dość poważny uraz stawu kolanowego. - Uszkodzeniu uległo więzadło krzyżowe przednie. W poniedziałek Wiktor przejdzie w Łodzi zabieg, a planowany czas powrotu na boisko to około sześć miesięcy - mówi fizjoterapeuta Warty Bartłomiej Smuniewski.

Warta Poznań. Trudna sytuacja Wiktora Pleśnierowicza

- To trudna sytuacja dla tego młodego chłopaka, który trafił do nas z nadzieją i wiarą, że w nowym środowisku w Poznaniu może się dalej rozwijać. Ten rozwój został zastopowany, ale tak jak uzbroił się w cierpliwość Michał Kopczyński, a był wyjątkowo cierpliwy, tak jak z głowy wyrzucił sobie to, że nie będzie przez dłuższy czas z drużyną Bartek Kieliba, tak to jest sygnałem dla ciebie, Wiciu. Byś szedł tą drogą. Jeśli już to zrozumiałeś, to jest to dla ciebie duży plus i łapanie doświadczenia z tego trudnego zawodu piłkarza. A jeśli nie zrozumiałeś, to Bartek i Michał ci powiedzą, co robić, by przez ten okres rehabilitacji przejść z radością i wrócić silniejszym. Wierzę, że tak będzie - mówił dzisiaj trener Warty Piotr Tworek, adresując swoje słowa do Pleśnierowicza.

Bez Pleśnierowicza w składzie Warta zacznie sezon w najbliższą niedzielę - jej rywalem we Wrocławiu będzie Śląsk. Początek meczu o godz. 17.30.

Andrzej Grupa