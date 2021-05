To nieco niekomfortowa sytuacja Warty Poznań po tak udanym sezonie, w trakcie którego wdarła się ona wręcz do czołówki Ekstraklasy. Jeżeli jednak chce jeszcze powalczyć o europejskie puchary, Raków Częstochowa musi pokonać w poniedziałek Piasta Gliwice.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ekstraklasa. Piotr Tworek po meczu Warta Poznań - Jagiellonia Białystok. Wideo INTERIA.TV

Reklama

Warta Poznań była już w tym sezonie na czwartej pozycji, a ona pozwala na start w europejskich pucharach. Pozwala, gdyż Puchar Polski zdobył zespół Rakowa Częstochowa, który wciąż utrzymuje się i na pewno już utrzyma się w pierwszej trójce. W tej sytuacji o Ligę Mistrzów walczyć będzie mistrz Polski, Legia Warszawa, a w nowej Lidze Konferencji wystąpią Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin oraz czwarta drużyna polskiej Ekstraklasy.



Reklama

W tej chwili jest to Piast Gliwice z 42 punktami.



Warta Poznań po niedzielnej dramatycznej porażce ze Śląskiem Wrocław 2-3 spadła na ósmą pozycję i traci do Piasta i czwartego miejsca dwa punkty. To nie są straty nie do odrobienia, skoro została jeszcze jedna kolejka, ale trzeba pamiętać, że Piast Gliwice nie rozegrał jeszcze przedostatniego meczu. W poniedziałek zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, rewelacją ligi. Zwycięstwo gliwiczan zamknie temat walki o puchary dla Warty, bowiem straty wzrosną do pięciu punktów, jednakże wygrana Rakowa albo remis ciągle utrzymają ją w grze.



CZYTAJ TAKŻE: Dlaczego Warta Poznań unika rozmów o pucharach?



Warta Poznań ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań od Piasta Gliwice, jednakże w walkę o puchary włącza się jeszcze kilka innych ekip. Tyle, co Piast czyli 42 punkty mają również Lechia Gdańsk i Śląsk Wrocław, co znaczy, że w ostatniej kolejce poznaniacy musieliby liczyć i na ich potknięcia. Wtedy Zieloni zmierzą się z Cracovią w Krakowie i jeżeli Raków w poniedziałe3k nie przegra, będą starali się sami wygrać i nasłuchiwać rezultatów z innych boisk.

Będzie to jedno z dwóch rozstrzygnięć multiligowej ostatniej kolejki, którego jeszcze nie znamy. Drugim jest walka Stali Mielec i Podbeskidzia Bielsko-Biała o pozostanie w Ekstraklasie.





Walka o puchary w ostatniej kolejce:

Piast Gliwice (42 pkt i mecz zaległy) - Wisła Kraków



Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk (42 pkt)



Śląsk Wrocław (42 pkt) - Stal Mielec



Wisła Płock - Zagłębie Lubin (41 pkt)



Cracovia Kraków - Warta Poznań (40 pkt)