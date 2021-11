Warta Poznań przechodzi burzliwe dni. Po serii meczów bez zwycięstwa, a nawet bez gola, zespół znalazł się na przedostatnim miejscu w tabeli. We wtorek trener Piotr Tworek został zwolniony, a według nieoficjalnych, choć sprawdzonych informacji, jego następcą będzie 31-letni Dawid Szulczek, aktualny szkoleniowiec drugoligowych Wigier Suwałki.





Warta Poznań. Jamal Arago na problemy ze środkiem obrony?

Warta Poznań ma problem ze środkowymi obrońcami, co najdobitniej pokaże najbliższy mecz z Piastem Gliwice. Wobec kontuzji Aleksa Ławniczaka i Bartosza Kieliby oraz pauzy Roberta Ivanova za cztery żółte kartki, w jedenastce zobaczymy prawdopodobnie Dawida Szymonowicza, który dopiero co zadebiutował w Warcie oraz nominalnego pomocnika, Mateusza Kupczaka.



Jaką kadrę do dyspozycji będzie miał przed rundą rewanżową nowy trener Warty Poznań? Serwis azerisport.com podaje, że może w niej się znaleźć Jamal Arago z Ghany. "Obrońca planuje podpisać kontrakt z Wartą Poznań. Zimą ma zapaść decyzja, czy do transferu dojdzie w przerwie zimowej, czy dopiero podczas letniego okna transferowego" - czytamy.



Jamal Arago - obrońca z Ghany

Jamal Arago ma 28 lat, to dość wysoki (1,85 m) środkowy obrońca. Przed grą w Azerbejdżanie (w tym sezonie jest podstawowym obrońcą FK Səbail). Występował też w Kosowie, gdzie m.in. zaliczył gry w europejskich pucharach (np. przeciw Feyenoordowi w eliminacjach Ligi Konferencji Europy). Ma za sobą również epizody w Finlandii (AC Kajaani) i w Grecji (Atromitos). Jamal Arago jako junior był szkolony w holenderskim FC Twente (zespół do lat 19).



W młodości Jamal Arago wygrał piłkarskie reality show w Ghanie - MTN Soccer Academy Reality.



Ekstraklasa. Piast - Warta, transmisja

Mecz Piast Gliwice - Warta Poznań w 14. kolejce PKO Ekstraklasy w sobotę o godz. 12.30, transmisja w Canal+Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.