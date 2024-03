Niezwykły pomysł klubu z Ekstraklasy. Tego w Polsce jeszcze nie było

Klub ze stolicy Wielkopolski wie za to, jak znaleźć się na ustach kibiców z całego kraju. W samo południe na Dworcu Letnim w Poznaniu zaprezentowano bowiem wyjątkowy pociąg, jakiego na polskich torach jeszcze nie było . Spośród innych wyróżnia się kolorystyką. Znalazły się na nim barwy i herb zespołu z Dolnej Wildy , który na co dzień rozgrywa swoje mecze w Grodzisku Wielkopolskim.

Warta Poznań ma swój pociąg. Zawiezie kibiców na mecze "Zielonych"

- Taki pojazd w barwach klubowych to nowość nie tylko wielkopolskich torach, ale również w skali kraju. Jest dla nas powodem do radości i dumy z faktu, że tworzymy wspólną historię i w taki symboliczny sposób możemy zaznaczyć obecność Warty Poznań w naszym regionie – cieszył się podczas prezentacji prezes Warty Poznań, Artur Meissner.

Pojazd ma już zwyczajową nazwę - "Warciarz" - pod którą będzie można go szukać m.in. na dworcowych tablicach odjazdów i przyjazdów czy w rozkładach jazdy. Wyjątkowy skład, oklejony w klubowe kolory, zawiezie kibiców na wszystkie mecze Warty Poznań do Grodziska Wielkopolskiego w tym i następnym sezonie. Ale to jeszcze nie wszystko. Pociąg ma też regularnie kursować na trasach z Poznania do Wolsztyna i Wągrowca.