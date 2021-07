Gracjan Jaroch nie jest już zawodnikiem Warty Poznań. Po dwóch sezonach w ekipie "Zielonych" 23-letni napastnik przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do GKS Tychy i podpisał z tym klubem kontrakt do czerwca 2023 roku.

Gracjan Jaroch w Warcie Poznań

Gracjan Jaroch to wychowanek Polonii Przemyśl, z której przeniósł się do Pogoni Szczecin. Do Warty Poznań przeszedł z Bytovii Bytów, przed sezonem 2019/2020. Już w debiucie w Warcie - wtedy pierwszoligowej - strzelił dla niej swojego pierwszego gola, a do końca rozgrywek dołożył jeszcze 7 trafień w Fortuna 1 Lidze. Z ośmioma bramkami był drugim strzelcem drużyny (obok Roberta Janickiego - obu wyprzedził Mateusz Kupczak), która wywalczyła awans do Ekstraklasy w lipcu 2020 roku.

Również w minionym sezonie Gracjan Jaroch otworzył strzelecki dorobek Warty Poznań. Było to w wyjazdowym meczu Pucharu Polski z Błękitnymi Stargard. Debiutanckiego gola w PKO Ekstraklasie Gracjanowi Jarochowi nie udało się jednak strzelić - w żadnym z 14 meczów. W sumie Gracjan Jaroch rozegrał dla Warty Poznań 52 mecze i zdobył w nich 9 bramek oraz zaliczył 4 asysty.

W rundzie wiosennej Gracjan Jaroch tylko raz przebywał na boisku od pierwszej do ostatniej minuty (mecz z Zagłębiem Lubin), a pięć razy wchodził do gry w końcówkach spotkań - ostatni raz w trakcie wygranego 2-1 spotkania z Górnikiem w Zabrzu na początku kwietnia. Po sezonie znalazł się na liście transferowej Warty Poznań, podobnie jak Mateusz Spychała (odszedł do Odry Opole) i Konrad Handzlik (przeszedł do GKS 1962 Jastrzębie).

Gracjan Jaroch w GKS Tychy

Gracjan Jaroch doszedł do porozumienia z GKS Tychy, trzecim zespołem poprzedniego sezonu Fortuna 1 Ligi (przegrał w półfinale baraży z Górnikiem Łęczna). GKS Tychy wykupił Gracjana Jarocha rok przed wygaśnięciem jego kontraktu z Wartą Poznąń. Napastnik podpisał w Tychach umowę na dwa sezony - do końca czerwca 2023 roku.

