Najmłodszy trener w Ekstraklasie doceniony tuż przed ważnym sprawdzianem

W rundzie rewanżowej rozegrano dotąd dziewięć kolejek - najlepszy w PKO Ekstraklasie Raków zdobył w nich aż 23 punkty, kolejne są Warta Poznań i Pogoń Szczecin - po 18 pkt. To ogromny wyczyn poznańskiej drużyny, która pozostaje przecież jednym z najbiedniejszych klubów w lidze, a we wrześniu i październiku była pogrążona w głębokim kryzysie. Wymusiło to zmianę trenera - zatrudniony został najmłodszy szkoleniowiec w całej Ekstraklasie, czyli Dawid Szulczek. Jako pierwszy szkoleniowiec pracował tylko w drugiej lidze w Wigrach Suwałki. Warta zaryzykowała, ale trafiła w dziesiątkę, bo Szulczek świetnie ułożył zespół, który po zimowych wzmocnieniach potrafi punktować tak na wyjazdach, jak i w Grodzisku. Dziś Warta ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową, a praca szkoleniowca została doceniona do tego stopnia, że zaproponowano mu przedłużenie umowy do czerwca 2024 roku. 32-letni Szulczek podpisał ten kontrakt. - Dziękuję za zaufanie i cieszę się z tego, że dostaję drugą szansę od władz klubu. Wypełniamy nasze założenia, piłkarze z dużą energią realizują plan na treningach, a potem ma to przełożenie w meczach. Wierzę, że podobnie będzie w ośmiu ostatnich meczach i pozostaniemy w Ekstraklasie - tłumaczy Szulczek.

Raków Częstochowa to zespół bez tajemnic?

Warta Poznań Zatrudnili "gołowąsa" i chyba było warto. Ratuje Ekstraklasę Raków Częstochowa nie przegrał od 15 grudnia, w Grodzisku też będzie faworytem. Warta Poznań wygrała jednak dwa ostatnie spotkania - 2-1 z Górnikiem Zabrze i aż 4-0 z Zagłębiem Lubin. - Nie ukrywam, że gdybyśmy wygrali, nasza sytuacja byłaby bardziej komfortowa. A po drugie: nie było jeszcze w tym sezonie takiego momentu, byśmy wygrali trzy mecze z rzędu. Łapanie takiej dobrej fali pomaga w realizacji celu - mówi Szulczek i podkreśla wielką jakość w zespole rywala. - Wszystkie spotkania Rakowa, które obejrzałem, były dobre i solidne, to powtarzalna drużyna. Miałem okazję rywalizować już z Rakowem trenera Papszuna w drugiej lidze, gdy byłem asystentem w Rozwoju Katowice, później w pierwszej, a na końcu w Ekstraklasie, gdy też byłem asystentem w Wiśle Kraków. Półtora roku temu graliśmy sparing, gdy ja prowadziłem Wigry Suwałki, a Raków był na zgrupowaniu w Warce. Ten zespół nie ma więc wielkich tajemnic, te założenia trenera Papszuna są znane, ale to nie znaczy, że łatwo ich powstrzymać. Raków to duża powtarzalność, jakość i konsekwencja w pracy. Wszystkie te spotkania utwierdzają mnie w przekonaniu, że nasz rywal idzie do przodu - chwali przeciwnika Dawid Szulczek. Co ciekawe, obaj szkoleniowcy byli nominowani do miana trenera miesiąca w lutym - wygrał Marek Papszun, a Dawid Szulczek zajął w głosowaniu trzecie miejsce. Kto będzie lepszy w sobotę?

Warta Poznań - Raków Częstochowa: gdzie transmisja?

Mecz Warta Poznań - Raków Częstochowa rozpocznie się na stadionie w Grodzisku Wlkp. w sobotę o godz. 15. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na żywo na sport.interia.pl