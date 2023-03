Najbiedniejszy klub Ekstraklasy blisko pucharów. Niebywała historia!

I właśnie Warta Poznań staje się języczkiem u wagi. Najbiedniejszy klub Ekstraklasy, który jak co roku skazywany był na walkę o utrzymanie i wymieniany w gronie kandydatów do spadku, zadziwia wszystkich i to zadziwia po raz kolejny. Przypomnijmy, że już dwa lata temu Warta jako beniaminek Ekstraklasy (gwoli ścisłości: sensacyjny beniaminek, bo już na tym etapie jej awans był zaskakujący) zajęła piąte miejsce. Otarła się wtedy o europejskie puchary, do których brakował jej w zasadzie jeden gol.