Mateusz Kuzimski, najskuteczniejszy napastnik Warty Poznań w tym sezonie PKO Ekstraklasy, podpisał nowy kontrakt z klubem. Będzie on obowiązywał do czerwca 2022, czyli do końca sezonu 2021/2022.

- Bardzo się cieszę z tego, że zostaję w Warcie Poznań na kolejny sezon. Nowy kontrakt to dla mnie sygnał, że klub jest zadowolony z mojej postawy, a umowa daje mi większą pewność i stabilizację - mówi Mateusz Kuzimski. - Dobrze się tu czuję, co, mam nadzieję, widać na boisku. Spełniłem swoje marzenia, gdy trafiłem do Ekstraklasy i chcę grać w niej z Wartą jak najdłużej. Mogę też obiecać, że gole i asysty, które mam w tym sezonie, to nie jest jeszcze moje ostatnie słowo - dodaje niespełna 30-letni piłkarz poznańskiego Klubu.





Mateusz Kuzimski - z 1 Ligi do rewelacji w Warcie Poznań

Mateusz Kuzimski został piłkarzem Warty Poznań latem 2020 roku. Krótko wcześniej napastnik z 15 golami na koncie był wicekrólem strzelców Fortuna 1 Ligi w barwach Chojniczanki Chojnice.



W tym sezonie PKO Ekstraklasy Mateusz Kuzimski zdobył sześć goli, a kolejne trzy dołożył w Fortuna Pucharze Polski. Dzięki tym golom, a do tego pięciu asystom, jest nie tylko najlepszym strzelcem Warty Poznań w tym sezonie, ale też liderem klubowej punktacji kanadyjskiej.



W grudniu Warta Poznań przedłużyła umowę z Aleksem Ławniczakiem, a w styczniu z Bartoszem Kielibą i Mateuszem Kupczakiem.



Bartosz Nosal