Maciej Żurawski znów w Warcie Poznań. Tam kiedyś błyszczał

Żurawskizadebiutował w Ekstraklasie jako 18-latek - był wśród tych piłkarzy Pogoni, którym wróżono ciekawą karierę. Na początku 2021 roku Pogoń wypożyczyła go jednak do Warty, bo w jej zespole był rezerwowym, nawet jako młodzieżowiec - zagrał przez całą jesień zaledwie 7 razy. W ekipie Piotra Tworka za to pełnił bardzo pożyteczną rolę - to jego transfer oraz wypożyczenie Makany Baku sprawiło, że poznaniacy zanotowali świetną jesień. Nie tylko szybko zapewnili sobie ligowy byt, ale omal nie awansowali do pucharów. Żurawski wrócił do Pogoni, ale w poprzednim sezonie nie był pierwszoplanową postacią w trzecim zespole Ekstraklasy.

Maciej Żurawski znów w Warcie Poznań

Teraz piłkarz też nie miałby wielkich szans na grę, choć np. Pogoń zgłosiła go do Ligi Konferencji. Nie zagrał jednak w żadnym spotkaniu, a dziś formalnie stał się piłkarzem Warty Poznań. - Bardzo się cieszę, że wracam do Zielonej Rodziny i po roku znów jestem w Warcie. Na pewno przychodzę po to, żeby nadal rozwijać się piłkarsko. Uważam, że w Warcie będę miał większe szanse na regularne granie i mam nadzieję, że w jak największym stopniu pomogę drużynie w osiąganiu sukcesów - mówi na klubowej stronie Warty 21-letni pomocnik. Żurawski zaczął już treningi z zespołem, bardzo możliwe, że znajdzie się w kadrze zespołu na piątkowe starcie z Wisłą Płock. - W szatni znam większość chłopaków, a z nowymi zawodnikami na pewno szybko się poznamy i będziemy się dogadywali. Przez ostatni rok na pewno zmieniłem się, jeśli chodzi o moją psychikę. Jeszcze lepiej wiem, do czego chcę dążyć i myślę, że Warta Poznań jest idealnym miejscem do tego, żebym mógł osiągnąć ten cel - zapewniał piłkarz.

Wiosną zeszłego roku Żurawski zagrał w Warcie 15 spotkań - był wysoko oceniany przez kibiców "Zielonych", także za ambicję i wolę walki. - Maciej nie tylko w barwach Warty Poznań udowadniał swoją wartość na boiskach Ekstraklasy. Jestem przekonany, że potwierdzi to w tym sezonie i stanie się jednym z liderów naszego zespołu - przyznaje pełnomocnik zarządu Warty ds. sportowych Piotr Barłóg. Warta pozyskała Żurawskiego na zasadzie transferu definitywnego.

Dwóch Maciejów Żurawskich - obaj związani z Wartą

Co ciekawe, Warta Poznań był też klubem, który wypuścił w świat bardziej znanego Macieja Żurawskiego - późniejszego pięciokrotnego mistrza Polski z Wisłą Kraków i trzykrotnego mistrza Szkocji z Celtikiem, a także reprezentanta Polski. On jednak pochodził z Poznania, w Warcie spędził od dziecka 13 lat, a szkolił go m.in. jego ojciec Andrzej Żurawski. Z Warty Żurawski w 1997 r. przeniósł się do Lecha, a dwa lata później - do Wisły Kraków. "Teraźniejszy" Maciej Żurawski urodził się w Toruniu, tam zaczynał kopać piłkę, a jako 16-latek trafił do Akademii Pogoni.