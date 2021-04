- Pogoń za bardzo nie chciała mnie oddawać, po dłuższych namowach się zgodziła. Cieszę się, że od początku roku jestem w Warcie, czuję, że u trenera Piotra Tworka się rozwijam - mówi Maciej Żurawski, pomocnik wypożyczony na wiosnę z Pogoni Szczecin do Warty Poznań. Mecz Pogoń - Warta w sobotę o godz. 17.30, transmisja w Canal Plus Sport.

Maciej Żurawski ma 20 lat, pochodzi z Torunia, gdzie grał we Włókniarzu i Elanie, a od początku 2016 roku jest piłkarzem Pogoni Szczecin. W Pogoni zagrał w sumie 17 razy w PKO Ekstraklasie, z czego ostatnie siedem - jesienią (strzelił jednego gola, z Górnikiem Zabrze). Młodzieżowy reprezentant Polski doszedł do wniosku, że chce częściej grać i na początku 2021 roku został wypożyczony na pół roku do Warty Poznań. Cała Warta tej wiosny spisuje się rewelacyjnie, a Maciej Żurawski jest ważnym elementem jedenastki trenera Piotra Tworka, zwłaszcza, że ma jeszcze status młodzieżowca. W ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok akurat wszedł z ławki rezerwowych, ale nie przeszkodziło mu to w zaliczeniu asysty przy golu Makany Baku.



Maciej Żurawski: Nie było zakładów przed meczem Pogoń - Warta

Bartosz Nosal, Sport.Interia.pl: W umowie wypożyczenia z Pogoni do Warty nie ma zapisu, który zakazuje ci udziału w meczu obu tych drużyn. Zależało ci na tym?



Maciej Żurawski: - Prawdę mówiąc, nie miałem na to wpływu, ale cieszę się, że kluby uzgodniły, że będę mógł zagrać w Warcie przeciw Pogoni. To dla mnie okazja do pokazania się w Szczecinie.

Czy mecz przeciw Pogoni wywołuje większe napięcie niż inne spotkania Ekstraklasy?

- Napięcie? Nie. Ale dodatkowe emocje są, w końcu Pogoń to mój klub od paru ładnych lat. Przed sobotnim meczem nie mam jakiegoś dużo większego kontaktu z kolegami ze Szczecina, ale co jakiś czas rozmawiam z Kacprem Kozłowskim, Mariuszem Fornalczykiem i innymi młodymi.

Czyli żaden zakład między wami nie poszedł?



- Nie, nie ma zakładu. Po prostu mój plan jest taki, by do pucharów awansowały i Pogoń, i Warta. To, że w Poznaniu walczymy o czwarte miejsce, to zupełnie nieoczekiwana historia. Cieszę się, że na początku roku znalazłem się w Warcie. Przychodziłem z zamiarem złapania minut, to się udało. Do tego doszły trzy asysty, a na liczbach mi zależało, więc jestem zadowolony. Czuję, że u trenera Tworka rozwinąłem się jako piłkarz pod wieloma względami. Najlepiej czuję się w grze na pozycji numer 8, ale gra na "dziesiątce" w Warcie za dużo się nie różni, bo tu wszyscy są odpowiedzialni i za atak, i za obronę.

Zimą miałeś oferty z innych klubów?



- Z tego co wiem, Warta była jedynym klubem, który zimą chciał mnie wypożyczyć na pół roku. Oferta zbiegła się w czasie z moją chęcią grania więcej niż jesienią. Dużo rozmawiałem z dyrektorem Robertem Grafem, Pogoń za bardzo nie chciała mnie oddawać, po dłuższych namowach się zgodziła.

Jakie są szanse, że zostaniesz w Warcie na dłużej?



- Po zakończeniu sezonu wrócę do Pogoni i na razie nic mi nie wiadomo, by miało być inaczej, ale zawsze coś może się wydarzyć, zobaczymy.



Pogoń - Warta: transmisja tv i stream online

Mecz 27. kolejki PKO Ekstraklasy Pogoń Szczecin - Warta Poznań w sobotę o godz. 17.30, transmisja telewizyjna w Canal Plus Sport, transmisja internetowa (stream online) w serwisach C+.



Bartosz Nosal