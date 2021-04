Łukasz Trałka za dwa tygodnie skończy 37 lat i będzie miał - wszystko na to wskazuje - 399 meczów rozegranych w Ekstraklasie. Ten oznaczający wstęp do "Klubu 400" powinien przypaść na ostatnią kolejkę sezonu. Trałka już pod względem liczby meczów w Ekstraklasie jest na 9. miejscu w historii, a za rok może być nawet piąty!

Warta Poznań wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0 po golach Łukasza Trałki i Makany Baku, a trener Piotr Tworek po meczu nie krył radości z awansu na czwarte miejsce w tabeli. Zadowolenia po swoim golu nie krył też Łukasz Trałka, który podczas rozmowy z reporterem Canal Plus Sport w przerwie, zadedykował bramkę swoim synkom.



Łukasz Trałka - filar Warty Poznań

Warta Poznań do końca sezonu będzie się biła o czwarte miejsce w PKO Ekstraklasie, które może dać awans do europejskich pucharów (o tym będzie wiadomo 2 maja po finale Pucharu Polski między Rakowem i Arką). Nie byłoby fantastycznych wyników zespołu Piotra Tworka - kto wie, może w ogóle nie byłoby awansu do Ekstraklasy - gdyby nie świetna gra Łukasza Trałki w środku pomocy. Piłkarz, który dla wielu kibiców w Poznaniu był twarzą permanentnego zawodu ze strony Lecha, jest teraz symbolem rewelacji sezonu, jaką jest Warta.

Oprócz potężnej dawki doświadczenia i spokoju na boisku, gra Łukasza Trałki ma też wymierny efekt w postaci goli (trzy) i asyst (sześć). Jego dziewięć punktów w klasyfikacji kanadyjskiej PKO Ekstraklasy to więcej niż mają na koncie m.in. Pedro Tiba i Dani Ramirez z Lecha Poznań, Paweł Wszołek i Bartosz Kapustka z Legii Warszawa, Robert Pich z Zagłębia Lubin czy Luka Zahović z Pogoni Szczecin. A do dorobku bramkowego Łukasza Trałki za ten sezon trzeba jeszcze doliczyć gola w Pucharze Polski z Sokołem Ostróda. Z pewną przesadą (ale nie jakąś wielką) można stwierdzić, że w wieku 36 lat Łukasz Trałka rozgrywa jeden ze swoich najlepszych sezonów w całej karierze. W tej rundzie w Ekstraklasie gra jeszcze tylko trzech starszych piłkarzy: Piotr Malinowski w Rakowie Częstochowa oraz bramkarze Michal Peszković (Podbeskidzie Bielsko-Biała) i Artur Boruc (Legia Warszawa).



Najwięcej meczów w Ekstraklasie - gdzie skończy Łukasz Trałka?

Łukasz Trałka już po poprzednim meczu z Rakowem Częstochowa, awansował na 9. miejsce wśród ligowców z największą liczbą meczów w Ekstraklasie, wyprzedzając legendę Górnika Zabrze, Zygfryda Szołtysika. Gdy weźmiemy pod uwagę to, jak wyżej wygląda ten ranking i fakt, że w przyszłym sezonie w powiększonej Ekstraklasie zostaną rozegrane 34 kolejki, to Łukasz Trałka (zakładając brak dłuższych pauz) za rok może być nawet na 5. miejscu! Do sezonu 2022/2023 trudno dziś wybiegać, ale... za dwa lata w zasięgu jest drugie miejsce w tym rankingu.



Łukasz Surma - 559 meczów (lata gry: 1996-2017) Marcin Malinowski - 458 (1997 - 2015) Marek Chojnacki - 452 (1978-1996) Arkadiusz Głowacki - 435 (1997 - 2018) Dariusz Gęsior - 427 (1998-2006) Łukasz Madej - 417 (1999-2018) Janusz Jojko - 416 (1980-2003) Marek Zieńczuk - 416 (2000-2106) Łukasz Trałka - 397 (2004 -) Zygfryd Szołtysik - 395 (1962-1978)

Bartosz Nosal