Gdy tydzień temu Górnik Zabrze ograł Cracovię 3-0, trener "Pasów" Jacek Zieliński mówił: "pan profesor Podolski" dał nam mocną lekcję". Nie była to zresztą odosobniona opinia, trener zabrzan Jan Urban również komplementował byłego mistrza świata i podkreślał, że Podolski nie potrzebuje pochwał i sam jest świadomy, jakie spotkanie rozegrał. Takie oceny pojawiają się coraz częściej mniej więcej od połowy listopada. I coraz częściej słychać, że jak Podolski gra dobrze, to i cały Górnik gra dobrze.

Reklama

Warta Poznań - Górnik Zabrze. Wiele mocnych ogniw

Liga Mistrzów Bayern idzie po kolejny rekord Ligi Mistrzów, Barcelona zostaje w tyle Podobnie myśli też trener Warty Poznań Dawid Szulczek, która w sobotę zmierzy się z Górnikiem w Grodzisku Wlkp. - Na pewno Lukas to bardzo klasowy zawodnik, z fenomenalną przeszłością w kadrze. Pokazuje też w Ekstraklasie, w grudniu czy w ostatnich kolejkach, że jest wartością dodaną - przyznaje Szulczek. Młody szkoleniowiec, młodszy od Podolskiego o 4,5 roku, widzi jednak w zespole Zabrza inne zagrożenie. Może nawet większe od Podolskiego. - To Bartosz Nowak, jeśli chodzi o gole, asysty i asysty drugiego stopnia jest tym najlepszym. To nie jest tak, że w spotkaniu z Górnikiem trzeba zatrzymać jednego piłkarza, choć i tak dobrze, że nie mają już Jesusa Jimeneza. W Górniku mocnych ogniw jest więcej - mówi Szulczek, wymieniając przy okazji szybkich i silnych środkowych obrońców oraz wybieganych środkowych pomocników: Manneha i Kubicę. - Pewnie wielu trenerów chciałoby mieć ich w swoich drużynach, bo oni gwarantują sporo przebiegniętych kilometrów i siłę w zbieraniu drugich piłek. Dobrze wkomponował się też Dadok na wahadle oraz Janża ze swoją lewą nogą. To nie jest tak, że Górnik można sprowadzić do miana jednego zawodnika, który ich ciągnie, choć wpływ Podolskiego jest niepodważalny - argumentuje szkoleniowiec Warty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Szulczek (Warta Poznań): To nie dramat, to piłka. WIDEO INTERIA.TV

Lukas Podolski ma "młotek w nodze"?

Piłka ręczna Jak uniknąć lidera Bundesligi? Berlińska misja wicemistrza Polski Szulczek wspomina o jeszcze jednym atucie Podolskiego, który można było zresztą zaobserwować w ostatnim spotkaniu z Cracovią. To mocny i precyzyjny strzał z dystansu - takim Niemiec zdobył bramkę na 3-0. - Ma młotek w nodze, nie może oddawać tych uderzeń, musimy go blokować. No i uniemożliwiać dogrywanie kluczowych podań. Do tej pory często takie założenia defensywne nam wychodziły, bo Ba Loua, Yeboah czy ostatnio Wlazło nie mogli się jakoś specjalnie rozkręcić. Mamy też swoje pomysły, by przeciwnika zachęcić do grania piłek w określone miejsca i by w inne ich nie grał. No i koncepcję, jak zadbać, by Podolski nie mógł strzelać z dystansu, a Bartek Nowak nie miał za wiele swobody w środkowej strefie - mówi Szulczek, który z Nowakiem współpracował przez ponad rok w Stali Mielec. Młody szkoleniowiec był wówczas asystentem Artura Skowronka.

Warta Poznań - Górnik Zabrze, gdzie transmisja?

Górnik Zabrze wciąż ma spore szansę na zajęcie czwartego miejsca, które może dać prawo gry w eliminacjach Ligi Konferencji - jeśli Raków Częstochowa lub Lech Poznań zdobędą Puchar Polski oraz utrzymają miejsce trójce. Traci trzy punkty do Radomiaka i cztery do Lechii Gdańsk, ale oba te zespoły podejmie w kwietniu w Zabrzu. Warta bije się zaś o utrzymanie - przed dzisiejszym meczem ma tyle samo punktów co znajdujący się w strefie spadkowej Górnik Łęczna. Początek meczu w Grodzisku Wlkp. w sobotę o godz. 15, transmisja w Canal+ Sport, Canal+ Sport3 i Canal+ Online, relacja na żywo - na sport.interia.pl.