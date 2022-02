Informację o tym, że Radosław Mozyrko przejdzie z Warty Poznań do Legii Warszawa, jako pierwszy podał Sport.pl. Transfer dyrektora nie jest jeszcze w 100 proc. dopięty, ale jest praktycznie przesądzony.

Radosław Mozyrko - w Warcie Poznań zatrudnił Dawida Szulczka i sprowadził Franka Castanedę

Nam udało się potwierdzić odejście Radosława Mozyrki, przy czym Warta za puszczenie swojego dyrektora bez okresu wypowiedzenia może zarobić pieniądze większe niż tylko "symboliczne". Będzie to też kolejna sytuacja, gdy ktoś płaci Warcie za dyrektora sportowego. Tak samo było w przypadku odejścia Roberta Grafa do Rakowa Częstochowa.

Radosław Mozyrko w roli dyrektora sportowego przyczynił się do podjęcia przez Wartę decyzji o zwolnieniu zasłużonego trenera Piotra Tworka, co wzbudziło spore kontrowersje. Radosław Mozyrko od początku do końca odpowiadał za wybór nowego szkoleniowca. Postawił na młodego Dawida Szulczka (zresztą wykupionego z Wigier Suwałki). Ten wybór na tym etapie sezonu Ekstraklasy trzeba uznać za udany - Warta Poznań pod wodzą trenera Dawida Szulczka zmieniła ustawienie i sposób grania, co dało efekt w postaci punktów. Po porażce z Lechem Poznań, Warta zanotowała siedem meczów bez porażki.

W ostatnim z nich, Warta Poznań zremisowała 1-1 z Jagiellonią w Białymstoku, po golu Franka Castañedy. To najgłośniejszy transfer dyrektora sportowego Radosława Mozyrki z tej zimy. Napastnik, który jesienią grał w Lidze Mistrzów w barwach Sheriffa Tiraspol, przeszedł do Warty na krótki - obowiązujący do końca sezonu PKO Ekstraklasy - kontrakt, z wcale nie najwyższą pensją w zespole.

Radosław Mozyrko wraca do Legii Warszawa

Radosław Mozyrko w Legii Warszawa ma zacząć pracę już we wtorek 1 marca. Wcześniej był w niej dyrektorem klubowej akademii, z tego czasu dobrze zna się z byłym reprezentantem Polski Jackiem Zielińskim, który od niedawna jest dyrektorem sportowym Legii. Radosław Mozyrko pracował też w Anglii (dla Manchesteru United i Chelsea), a przed wyjazdem - w Zniczu Pruszków.

Warta i Legia walczą o pozostanie w PKO Ekstraklasie. W niedawnym, bezpośrednim meczu w Warszawie, poznaniacy wygrali 1-0. W aktualnej tabeli Ekstraklasy, Legia jest w strefie spadkowej (16. miejsce), a Warta nie (13. miejsce), ale oba zespoły dzielą tylko dwa punkty (a Legia ma jeden zaległy mecz do rozegrania).