Warta Poznań poinformowała o odejściu drugiego swojego piłkarza tej zimy. Wcześniej z Warty do Zagłębia Lubin przeszedł Aleks Ławniczak, teraz został ogłoszony transfer Szymona Czyża do Rakowa Częstochowa. Jednocześnie, z Rakowa do Warty na półroczne wypożyczenie przechodzi Daniel Szelągowski.





Ekstraklasa. Szymon Czyż z Warty Poznań do Rakowa Częstochowa

Szymon Czyż piłkarzem Warty Poznań został latem 2021 roku. Transfer młodzieżowego reprezentanta Polski budził ciekawość ze względu na to, że do PKO Ekstraklasy przeszedł z Lazio, a w klubie z Rzymu zaliczył nawet epizod w Lidze Mistrzów (w meczu z Club Brugge). Wcześniej grał w juniorach Lecha Poznań i Arki Gdynia.

Szymon Czyż w 15 meczach ligowych zaliczył dwie asysty: w wyjazdowych spotkaniach ze Śląskiem Wrocław oraz Piastem Gliwice. Miewał przebłyski dobrej gry, ale w grze ofensywnej Warta tej jesieni grała gorzej niż wiosną z grającym na podobnej pozycji Maciejem Żurawskim (wtedy wypożyczonym z Pogoni Szczecin). Szymon Czyż jako zawodnik Warty trzy razy wystąpił w reprezentacji Polski U-20 oraz raz w kadrze do lat 21.

W poniedziałek 20-latek poleciał na zgrupowanie do Turcji z Rakowem Częstochowa. Podpisał z tym klubem kontrakt i zmienia barwy na zasadzie transferu definitywnego. - Odejście Szymona Czyża to drugi i ostatni z naszych planowanych transferów wychodzących za gotówkę w tym oknie. Filozofia prowadzenia Klubu zakłada, że ze względów finansowych musimy co pół roku sprzedawać zawodnika. W poprzednim okienku ten cel nie został zrealizowany, więc teraz musieliśmy to nadrobić - mówi dyrektor sportowy Warty Poznań, Radosław Mozyrko, w oficjalnym komunikacie Warty.

- Do przejścia do Rakowa Częstochowa skłoniło mnie to, że klub sezon w sezon walczy o najwyższe cele w Polsce. Myślę, że jest to naturalny krok w mojej karierze - powiedział Szymon Czyż w mediach klubowych Rakowa.

- Szymon to kolejny młody zawodnik z dużym potencjałem w naszej kadrze. Cieszymy się, że będzie rozwijać swój talent w Rakowie i wierzymy, że wzmocni rywalizację w środku pola - komentuje Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa, który wcześniej w tej roli pracował w Warcie.

Ekstraklasa. Daniel Szelągowski z Rakowa do Warty

Z transferem Szymona Czyża z Warty do Rakowa powiązane jest wypożyczenie Daniela Szelągowskiego z Częstochowy do Poznania. 19-letni pomocnik debiutował w Ekstraklasie wiosną 2019, w wieku zaledwie 16 lat, w barwach Korony Kielce w spotkaniu z Górnikiem Zabrze. W końcówce kolejnego sezonu - jako 17-latek - zdobył swoje dwa pierwsze gole w Ekstraklasie (przeciw Wiśle Kraków i ŁKS). Wielki talent chciały u siebie mieć największe kluby w Polsce. Transfer sfinalizował Raków Częstochowa, w którego barwach Daniel Szelągowski ma już na koncie Puchar Polski. W finałowym meczu z Arką Gdynia, to właśnie po zagraniu Daniela Szelągowskiego, David Tijanić zdobył zwycięskiego gola dla Rakowa.



Daniel Szelągowski w Poznaniu musi być też kojarzony z golem, jakiego zdobył w meczu z Lechem przy Bułgarskiej. Po jego szarży, Raków wyszarpał remis 3-3 po dramatycznym meczu.



- Zdecydowaliśmy się na wypożyczenie Daniela Szelągowskiego, któremu potrzeba jak najwięcej gry, a w Warcie Poznań będzie mieć na to szansę - komentuje dyrektor sportowy Robert Graf na oficjalnej stronie Rakowa Częstochowa.