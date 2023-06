Klub Ekstraklasy zmienił herb. Ten nowy nawiązuje do tradycji

Warta Poznań z nowym herbem z okazji 111. rocznicy powstania klubu

- Herb to niezwykle istotny element kreujący tożsamość. Zależało nam na tym, by zrealizować to zadanie odpowiedzialnie, zgodnie ze sztuką, aby uniknąć problemów wynikających z braków prawnych i wewnętrznych regulacji. Myślę, że w pełni udało nam się to osiągnąć - powiedział Jarosław Żubka, Pełnomocnik Zarządu ds. ESG i wizerunku Warty Poznań.