Warta Poznań może zanotować najlepszy sezon w Ekstraklasie od 1947 roku, gdy... zdobyła swoje drugie mistrzostwo Polski. I temu swe myśli podporządkowuje trener Piotr Tworek, który nie planuje jeszcze zespołu na nowy sezon.

Warta Poznań jest beniaminkiem PKO Ekstraklasy, a jej siódma pozycja jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Do szóstego Śląska Wrocław traci tylko punkt, do czwartego Piasta i piątej Lechii - cztery punkty. A przecież poznański klub poprzednio w najwyższej klasie rozgrywek grał tylko przez dwa sezony w latach 90. (14. i 18. miejsce), zaś następnie trzeba by się cofnąć do lat 40. XX wieku. Po wojnie Warta Poznań była jeszcze mocna - sięgnęła po mistrzostwo kraju w 1947 roku, jeszcze w 1949 roku była siódma (tak jak teraz), a w następnym sezonie na długie lata pożegnała się z elitą.

Nic więc dziwnego, że trener Piotr Tworek próbuje w obecnej sytuacji wycisnąć ze swojego zespołu tyle, ile się tylko da. W sobotę o godz. 20 Warta zagra w Krakowie z Wisłą (12. w tabeli), we wtorek podejmie w Grodzisku Wlkp. Raków (trzecia lokata), a w kolejną niedzielę zagra jako gospodarz z Jagiellonią (10. miejsce). To połowa spotkań, które zostały do końca sezonu.

Wisła Kraków priorytetem

- W naszych głowach wszystkie myśli są skierowane na ten najbliższy tydzień. Generalnie skupiamy się na Wiśle, ona teraz jest priorytetem - mówi trener Warty Piotr Tworek, który ten obecny moment nazywa "ważnym". - Mimo iż jesteśmy na bardzo dobrej pozycji startowej, by zakończyć sezon jak najwyżej, to on jeszcze trwa. Końcówka będzie trudna i wymagająca - mówi Tworek, który nie chce na razie koncentrować się na budowie zespołu na kolejny sezon. - Zbyt wcześnie na takie plany. W klubie mamy tak poukładaną naszą pracę, że my jako sztab i zawodnicy spełniamy swoją rolę na boisku, a dyrektor sportowy wraz ze swoją ekipą scoutów na pewno od dłuższego czasu analizują rynki zawodnicze. Prowadzą obserwacje i pracują w tym kierunku, by uzupełnić skład. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że dopiero jak zakończymy granie, to będzie czas na analizę, ocenę i ewentualne kroki. Teraz przed nami jest Wisła - zapowiada Tworek, który jednak zdaje sobie sprawę z tego, że zespół mogą opuścić zawodnicy wypożyczeni. Wśród nich są m.in. Maciej Żurawski i Makana Baku, czyli dwaj kluczowi gracze wiosną. - Na korekty w składzie przyjdzie czas, od tego mamy dyrektora sportowego. On świetnie pracuje, o czym świadczy choćby ostatnie zimowe okienko transferowe - przyznaje szkoleniowiec "Zielonych".

Wisła - Warta. Gdzie transmisja?

W sobotę o godz. 20 Warta Poznań zagra w Krakowie z Wisłą - transmisja telewizyjna i transmisja internetowa (stream online) meczu w Canal+ Sport.

Andrzej Grupa

