Jayson Papeau pochodzi z miasteczka Melun, położonego nad Sekwaną, niedaleko Paryża, ale rodzina piłkarza wywodzi się z Gwadelupy, wyspy na Karaibach. Zawodnik jest wychowankiem niewielkiego klubu Le Mee Sports Football, z którego trafił do Sainte-Genevieve Sports, a w lipcu 2019 roku podpisał kontrakt z Amiens SC. Wiosną 2020 roku, przez pół roku był wypożyczony do FC Chambly. Ma na koncie 32 występy w Ligue 2, czyli na zapleczu francuskiej ekstraklasy, strzelił w nich 2 gole i zaliczył 3 asysty.

Warta Poznań. Jayson Papeau - do Ekstraklasy z Ligue 2

Jayson Papeau jeszcze w sobotę zagrał w pierwszym składzie Amiens przeciwko drużynie Chamois Niort (0-0) i był to jego piąty mecz w tym sezonie. Dwa tygodnie wcześniej strzelił gola w wygranym 2-0 wyjazdowym pojedynku z EA Guingamp. W niedzielę przyleciał do Polski, w poniedziałek przeszedł testy medyczne, a we wtorek związał się z Wartą Poznań dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny rok. O jego transferze do Warty pisał nawet słynny dziennik L'Equipe.

Reklama

- Cieszymy się, że doszliśmy do porozumienia z Amiens SC i Jaysonem. Szukaliśmy wzmocnienia siły ofensywnej. Nasz nowy zawodnik może występować na lewej i prawej stronie pomocy, ale daje nam też opcję gry na pozycji środkowego, ofensywnego pomocnika. Jest szybkim, dynamicznym zawodnikiem, dobrym technicznie i dobrze czuje się w sytuacjach jeden na jednego - mówi Robert Graf, dyrektor sportowy Warty Poznań. - Jayson ma doświadczenie na poziomie drugiej ligi francuskiej, a uważam, że to akurat bardzo ciekawy rynek w kontekście polskiej ekstraklasy. Można stamtąd ściągać ciekawych zawodników. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przychodzi do nas i szczęśliwi, że wybrał Wartę Poznań, bo wiem, że miał też kilka ofert z innych klubów. Jesteśmy głęboko przekonani, że zdecydowanie pomoże nam w fazie gry ofensywnej i będzie wartością dodaną i będzie mógł to udowodnić już w najbliższym meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza - dodaje.

Jayson Papeau namówiony przez Milana Corryna

- Kiedy dowiedziałem się o zainteresowaniu ze strony Warty Poznań, to nie zastanawiałem się zbyt długo z podjęciem decyzji. Słyszałem wiele dobrego o polskiej Ekstraklasie, potwierdził to Milan Corryn, z którym rozmawialiśmy przed przylotem do Polski. Jestem szczęśliwy, że tutaj trafiłem. Teraz chcę już jak najszybciej zacząć grać w nowych barwach. Chcę pomóc zespołowi w zajęciu jak najwyższej pozycji w lidze. Myślę, że pierwsza ósemka w tabeli będzie dobrym rezultatem. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby osiągnąć z drużyną założone cele - mówi Jayson Papeau, który tak opisuje swoje walory na boisku: - Uważam, że mam dobry przegląd pola, gram lewą i prawą nogą, dysponuję niezłym uderzeniem i podaniem, lubię też prowadzić grę.

Kim jest Jayson Papeau?

Francuz Jayson Papeau urodził się 30 czerwca 1996 roku, ma 179 cm wzrostu i waży 80 kg; będzie występował z numerem 77 na koszulce. Jest siódmym nowym zawodnikiem, który wzmocnił Wartę Poznań w tym oknie transferowym po bramkarzu Jędrzeju Grobelnym, obrońcach Wiktorze Pleśnierowiczu i Konradzie Matuszewskim, pomocnikach Milanie Corrynie i Szymonie Czyżu oraz napastniku Jakubie Sangowskim.

Ponadto do kadry zostali włączeni wychowankowie Warty: bramkarz Patryk Prange, obrońcy Albert Żerkowski i Szymon Soiński oraz pomocnik Mikołaj Rakowski (został właśnie wypożyczony do Unii Swarzędz).

BN