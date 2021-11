Przyjazd Mitrovskiego i Ouattary zbiegł się ponad dwa tygodnie temu z przejęciem zespołu przez Dawida Szulczka. Zawodnicy ci zostali poleceni dyrektorowi sportowemu Warty Radosławowi Mozyrce. Mitrovski w przeszłości był reprezentantem macedońskiej młodzieżówki, wiosną występował w rezerwach Sportingu Lizbona. Czarnoskóry Ouattara to z kolei były zawodnik rezerw Olympique Lyon.

Obaj pomocnicy nie znaleźli jednak uznania w oczach trenera Szulczka, choć Warta akurat w drugiej linii ma spory deficyt jakościowych graczy. - Przekazałem dyrektorowi sportowemu, że nie uważam, aby oni mogli nam pomóc w utrzymaniu - mówił dzisiaj Dawid Szulczek.

Reklama

Warta Poznań. Zrelak na Lecha, Kieliba i Ławniczak - na Wisłę

Po 15 kolejkach Warta jest w strefie spadkowej - wygrała tylko dwa spotkania, oba na wyjeździe, zdobyła najmniej bramek w lidze (10). W spotkaniu z Wisłą Płock musiała sobie radzić m.in. bez Michała Jakóbowskiego i Adama Zrelaka, dwóch ważnych ogniw w ofensywie. Słowak będzie już jednak do dyspozycji Szulczka w niedzielnym starciu derbowym z Lechem. - Wrócił do pełni sił. Mógł być już na ławce w meczu z Wisłą, ale jeszcze by mnie kusiło, aby go wpuścić - stwierdził Szulczek. Powrót do gry Jakóbowskiego się opóźnia. - Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będzie do mojej dyspozycji na dwa ostatnie mecze ze Śląskiem i Pogonią. Jeśli jednak nie będzie kontuzji i kartek, czyli będę miał innych graczy, to nie będziemy ryzykować. Michał wróci do treningów, ale niekoniecznie do meczów - komentował szkoleniowiec "Zielonych".

W poniedziałek zajęcia z całym zespołem mają już wznowić dwaj środowi defensorzy: Bartosz Kieliba i Aleks Ławniczak.

Derby Poznania, gdzie transmisja?

W niedzielę zaś derby Poznania - o godz. 15 przy Bułgarskiej Lech podejmie Wartę. Uprawnionych do wejścia na stadion jest już ponad 21,5 tys. osób. Transmisja w Canal+ Sport i TVP Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl

Andrzej Grupa