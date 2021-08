Górnik Łęczna - Warta Poznań. Kto faworytem? "Nikt nie myśli, że na 80 proc. wygramy 3-0"

Górnik Łęczna po dwóch kolejkach PKO Ekstraklasy ma na koncie jeden punkt, Warta Poznań - dwa.



Górnik Łęczna - Warta Poznań. Gdy zwycięstwo to "mus"

- Mecz z Górnikiem Łęczna i dla nas, i dla rywali, to mecz o zwycięstwo. Czasami staram się wejść w skórę trenera przeciwnego zespołu. Jakie myśli krążą w Łęcznej? Mają punkt z Cracovią, przegrali z Zagłębiem Lubin, teraz podejmują Wartę Poznań. Prawdopodobnie myślą, że z kim jak nie z Wartą walczyć o zwycięstwo. My po dwóch meczach mamy dwa punkty, jedziemy na teren beniaminka i my też myślimy o trzech punktach. Nasz cel to wygrać spotkanie w Łęcznej. Czeka nas na pewno bardzo trudne spotkanie. Gdy z dwóch stron jest oczekiwanie, że zwycięstwo to "mus", to takie mecze są trudniejsze niż inne. Wizualizuję sobie ten mecz takie, że będzie walka na każdym metrze boisko. Może fajerwerków nie będzie. My z każdym przeciwnikiem będziemy inaczej grali. Górnik Łęczna jest nastawiony na kontratak, zamykanie środka pola, bronienie całym zespołem, podobnie jak my. Bardzo szybkie i agresywne przody - Śpiączka, Krykun i Mak. Trochę wzrostu i doświadczenia w linii obrony. Świetny bramkarz Maciej Gostomski. To będzie niewygodny rywal dla wielu. Zagłębie Lubin wygrało wysoko po przepięknych golach, ale już z Cracovią Górnik Łęczna pokazał, że nie ma kompleksów, że nie boi się prowadzić gry. Chcę się wystrzegać porównań, że jakieś zespoły będą dla nas spacerkiem - opowiada trener Warty Poznań, Piotr Tworek.

- Zarówno my, jak i Łęczna, zrobimy wszystko, by otworzyć wynik, a potem dołożyć drugą, by zabić spotkanie. Każdy myśli, że Górnik Łęczna to beniaminek, że może ma mało znanych nazwisk, ale mecze w Ekstraklasie wymykają się z racjonalnego myślenia. Nie będziemy nigdy klasyfikować rywali, że na starcie dopisujemy sobie punkty. Nie możemy podejść do tego meczu tak, że jedziemy do beniaminka, zagramy na 80 proc. i wygramy sobie 3-0 - dodaje trener Warty Poznań.

- Czy Warta jest faworytem meczu z Górnikiem Łęczna? - dopytywali dziennikarze. Piotr Tworek tylko zaśmiał się pod nosem. - Znamy swoją moc jako zespół, będzie to sobie powtarzać w czterech ścianach w klubie. Ale trzeba to uzewnętrznić na boisku. Czy jesteśmy faworytem, czy rywal, to nas to nie kompletnie nie interesuje. Czy jak przyjedzie Legia jako faworyt, to mamy się położyć? Po ostatnim gwizdku każdego meczu chcemy sobie powiedzieć, że zagraliśmy dobry mecz. Nie będę porównywał Górnika Łęczna i Warty Poznań. Papier a boisko to dwie różne sprawy. Można rozpisywać, że ten zawodnik jest lepszy, ten słabszy, ten ma więcej doświadczenia, tamten mniej, jeszcze inny kosztuje drożej, a rywal taniej. Boisko, to boisko weryfikuje wszystko. Tylko i wyłącznie ono mnie interesuje - twierdzi trener Piotr Tworek.

Łęczna - Warta. Gdzie oglądać transmisję?

Mecz Górnik Łęczna - Warta Poznań w piątek o godz. 18, relacja tekstowa w Sport.Interia.pl. Transmisja tv i stream online w Canal Plus Sport.



