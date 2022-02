Gole zdobyte przez bramkarzy zdarzają się bardzo rzadko. W Ekstraklasie było do dzisiaj dziesięć takich przypadków, a dokonało tego dziewięciu bramkarzy. Przy czym większość - z rzutów karnych. Gole zdobywali w przeszłości w najwyższej lidze Jan Tomaszewski, Józef Młynarczyk czy Artur Boruc. Jako ostatni tej sztuki dokonał w 2016 roku Sebastian Nowak, w niesamowitym starciu Bruk-Betu Nieciecza z Wisłą w Krakowie. Wtedy bowiem Donald-Wilde Guerrier dał prowadzenie Wiśle 2-1 w doliczonym czasie gry, ale po dwóch minutach wyrównał właśnie Nowak. Teraz emocji w starciu Warty z Górnikiem Łęczna emocji było podobnie dużo. Z tą różnicą, że w doliczonym czasie padł tylko jeden gol, ale ten wcześniejszy dla gości był wyjątkowo piękny. Bartosz Śpiączka trafił bowiem przewrotką.

Tyle że przy golu Śpiączki błąd popełnił Adrian Lis, bo piłka leciała blisko niego i powinien ją wybić. - To była dla mnie droga z piekła do nieba, bo pierwsza bramka to też nie najlepsza moja interwencja, mogłem się lepiej zachować. Na szczęście ktoś nade mną czuwał, a moje córeczki były dziś pierwszy raz na meczu - mówił bramkarz Warty i żałował, że jego koledzy nie zdobyli gola wcześniej. Mieli bowiem trzy strzały w poprzeczkę lub słupek, a sędzia Sebastian Krasny anulował gola Adama Zrelaka z powodu dość kontrowersyjnego spalonego. - Szkoda, bo uważa, że w tej lidze, jeśli ktoś strzeli bramkę jako pierwszy, to na 90 procent nie przegra - dodał Lis.

Adrian Lis kiedyś już strzelił gola. Trafił... Wartę Poznań!

Trener Warty Dawid Szulczek mówił po spotkaniu, że jego bramkarz nie otrzymał odgórnej decyzji, że ma biec w pole karne rywali. To była decyzja samego Lisa. - W 90. minucie liczyłem już na jakiś rzut rożny, udało się. Widziałem już w połowie lotu, gdy Łukasz wrzucił piłkę, że w nią trafię. Musiałem jednak trafić jeszcze w prostokąt i to się udało - przyznał Lis. Jak zdradził, kiedyś zdobył już gola w meczu ligowym, ale stało się to w inny sposób. - Dawno temu w trzeciej lidze przelobowałem bramkarza z mojego pola karnego - stwierdził. Co ciekawe, stało się to w spotkaniu Warty Poznań, ale Lis... strzelił jej tego gola! W kwietniu 2015 roku grał bowiem w Polonii Środa Wielkopolska, która na Wildzie w Poznaniu mierzyła się z "Zielonymi". I to wtedy Lis pokonał Bartosza Pawłowskiego z Warty, ale jego Polonia i tak przegrała 1-2. - Jestem szczęśliwy, bo ta bramka stracona w 56. minucie spowodowała, że zespół przyklapł. I ja też przyklapłem. Nic nam się nie zazębiało, były słupki, co dodatkowo frustrowało. Na szczęście udało mi się odwrócić losy meczu - powiedział Lis, który na koniec uznał, że to trafienie pozbawiło go... ciężkiego tygodnia. - Miałbym takim, bo wiedziałem, jak to ważny mecz z sąsiadem w tabeli. Bolała mnie już bramka z Płockiem jesienią, teraz byłoby to samo. Wolę grać z mocniejszymi rywalami, gdy więcej dzieje się pod moją bramką - zakończył.