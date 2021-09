Bartosz Kieliba może mówić o wielkim pechu. Po prawie siedmiu miesiącach przerwy w grze, w ostatni weekend był gotowy do gry w meczu Warty Poznań z Bruk-Betem Termalica Nieciecza (0-0). Wcześniej zagrał też cały mecz sparingowy z Goplanią Inowrocław (8-0). Teraz kapitan Warty Poznań doznał kolejnej kontuzji.

Reklama

Ekstraklasa. Górnik - Warta. Bartosz Kieliba z kontuzją

- Na treningu, w starciu z kolegą z drużyny, Bartek doznał urazu złamania czwartej kości śródręcza. Już w piątek nasz zawodnik przejdzie zabieg zespolenia kości. Po nim Bartka czeka przerwa w treningach, która potrwa kilka tygodni. Ile dokładnie? Dowiemy się po zabiegu i po konsultacji z lekarzem, który go przeprowadzi - wyjaśnia Bartłomiej Smuniewski, fizjoterapeuta Warty Poznań na oficjalnej stronie klubu.

Trener Piotr Tworek, na konferencji prasowej przed meczem Górnik - Warta, również odniósł się do kontuzji Bartosza Kieliby. - Niestety, Bartek doznał urazu, to dla nas wielki smutek. W Zabrzu nie będą mogli zagrać Michał Kopczyński i Michał Jakóbowski, przy czym drugi z nich powinien być do dyspozycji w kolejnym spotkaniu PKO Ekstraklasy - opowiada Piotr Tworek.Przypomnijmy, że 15 lutego w meczu Warty Poznań z Zagłębiem Lubin, Bartosz Kieliba doznał groźnie wyglądającej kontuzji i już w 14. minucie musiał zostać zmieniony. Przez pewien czas w Warcie łudzono się, że kapitan zespołu nie będzie musiał zostać poddany operacji, która wykluczy go z gry do końca sezonu PKO Ekstraklasy, ale tak się jednak stało. Miesiąc po ostatnim występie, Bartosz Kieliba przeszedł zabieg. Od tego czasu obrońca dochodził do zdrowia, przechodził rehabilitacje, a w ostatnim czasie - trenował z coraz większym obciążeniem.





Górnik - Warta: transmisja tv

Mecz Górnik Zabrze - Warta Poznań w niedzielę o godz. 15, transmisja w Canal Plus Sport.BN