KLIKNIJ F5 - RELACJA NIE ODŚWIEŻA SIĘ AUTOMATYCZNIE

Wartę Poznańi Widzew Łódź łączy to, że przynajmniej na początku sezonu... punktują tylko na wyjazdach! Poznaniacy wygrali w roli gościa dwa spotkania, Widzew jedno (w Białymstoku), jedno też zremisował (we Wrocławiu). Patrząc na tę statystykę, łodzianie powinni zdobyć Grodzisk Wielkopolski, ale Warta... to kat beniaminków. Jedyne zwycięstwa odniosła bowiem nad drużynami, które w zeszłym sezonie awansowały do Ekstraklasy - Miedzią Legnica i Koroną Kielce. Widzew to ostatni z beniaminków, z którym zmierzy się w tym roku.

Reklama

W kadrze łodzian na to spotkanie znalazł się już Łukasz Zjawiński, wypożyczony w tym tygodniu z Lechii Gdańsk. Na razie jest jednak rezerwowym.

Warta - Widzew. Pierwsza połowa

W Grodzisku Wlkp. od godz. 17.30 pada deszcz, ale godzinę przed spotkaniem opady się nasiliły. To może mieć wpływ na mecz - jest ciepło, ale jednocześnie mokra murawa powinna przyspieszać grę. Kto na tym skorzysta?

Aktywniej to spotkanie rozpoczęli gospodarze. Już w 3. minucie groźny strzał z dystansu oddał Miguel Luis, a piłka po rykoszecie nieznacznie minęła poprzeczkę bramki Widzewa. Po rzucie rożnym Warta znów miał dobrą okazję, ale strzał z ostrego kąta Dawida Szymonowicza obronił nogami Heinrich Ravas. Widzew odpowiedział zablokowanym uderzeniem z dystansu Bartłomieja Pawłowskiego, a później celnym, ale za lekkim Jakuba Sypka (7. minuta). Początek był jednak bardzo żywy z obu stron. Widzew stwarzał zagrożenie po stałych fragmentach, Warta zaskakująco dobrze czuła się w ataku pozycyjnym, co jej specjalnością raczej nie jest.

Niestety, po kwadransie tempo gry mocno spadło. Widzew zdążył zepsuć dwa dobrze zapowiadające się kontrataki, Warta zaś oddała strzał po niezłej akcji - w 16. minucie Adam Zreľák oszukał Mateusza Żyro, ale główkował daleko obok słupka. W 20. minucie Bartłomiej Pawłowski mocno wstrzelił piłkę z rzutu wolego - niby to było dośrodkowanie, niby strzał - Lis nie próbował łapać i wypiąstkował futbolówkę.

W 25. minucie Warta miała dwie dobre okazje na objęcie prowadzenia. Pierwszą stworzył jej bramkarz Widzewa, który źle odbił piłkę po strzale w środek Miguela Luisa i ta omal nie wtoczyła się do bramki. Minęła jednak słupek, a po rzucie rożnym znów uderzał Luis - tym razem niecelnie. To były zresztą bardzo dobre minuty dla poznaniaków, bo w 28. minucie Niilo Mäenpää dostał znakomite podanie od Zreľáka i stanął 15 metrów przed Ravasem. Strzelił prosto w bramkarza Widzewa! Za to Luis w 32. minucie wyraźnie przestrzelił po dobrym dośrodkowaniu Dimitrisa Stavrópoulosa.

Warta - Widzew 0:0 (trwa pierwsza połowa)

Warta: Lis - Grzesik, Ivanov, Szymonowicz, Stavropoulos, Kiełb - Mäenpää, Kopczyński, Żurawski, Miguel Luis - Zreľák.

Widzew: Ravas - Stępiński, Żyro, Kreuzriegler - Fabio Nunes, Kun, Danielak, Lipski - Sypek, Jordi Sánchez, Pawłowski.

Sędzia: Krzysztof Jakubik (Siedlce).