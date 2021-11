Piotr Tworek prowadził Wartę Poznań przez ponad dwa lata - najpierw wprowadził biedny klub na salony, a później zajął z nim piąte miejsce. Ostatnio "Zielonym" źle się jednak wiedzie, więc we wtorek Piotr Tworek został zwolniony. Tymczasowo w meczu z Piastem Gliwice zastąpi go Adam Szała, ale już w przyszłym tygodniu nowym szkoleniowcem poznaniaków ma być obecny trener Wigier Suwałki Dawid Szulczek.

Piast - Warta. Adam Szała: Drugi raz w roli tymczasowego trenera

Adam Szała po raz drugi "oficjalnie" poprowadzi Wartę Poznań w meczu ligowym, ale po raz pierwszy w Ekstraklasie. Pięć lat temu, także na początku listopada, zwolniony został Tomasz Bekas, a zastąpił go Petr Nemec. - Sprawy regulaminowe decydowały, że byłem w protokole wpisany jako pierwszy trener w najbliższym spotkaniu. To jednak inna ranga, dziś mam przed sobą mecz w Ekstraklasie, z bardzo dobrym trenerem w zespole rywali. Sam nie mogę się tego debiutu doczekać, traktuję go jako wyzwanie, które mnie nakręca - mówi Szala. Pięć lat temu rola "tymczasowego" trenera dała mu sukces - w drugiej lidze Warta pokonała na wyjeździe Olimpię Zambrów 2-0 po dwóch samobójach rywali. W tamtej Warcie był m.in. Jakub Kiełb, a u rywali: Fabian Piasecki (dziś w Stali Mielec) czy Artur Bogusz (dziś w Radomiaku).

Zwolnienie Piotra Tworka? Bardzo trudna dla nas decyzja

Adam Szała nie ukrywa, że zmiana trenera w Warcie była dość dużym zaskoczeniem. - Była to dla mnie bardzo trudna decyzja do przyjęcia, podobnie zresztą jak i dla większości zawodników czy pracowników klubu. Jeszcze w poniedziałek planowaliśmy z trenerem cały mikrocykl i plan przygotowań pod Piasta. Decyzja przyszła ze strony zarządu klubu, musieliśmy się jej podporządkować. Taka już praca trenerów, czasem się ją traci z uwagi na wyniki. Skupiamy się nad tym, co przed nami, bo klub wymaga od nas poprowadzenia drużyny w kolejnym meczu. Z całym sztabem, który pozostał, skupiamy się na sobotnim spotkaniu w Gliwicach - mówi Adam Szała.

Sam jednak przyznaje, że dla niego to też spore wyzwanie. - Duża rzecz i cieszę się z tego, że będę mógł spełnić jedno ze swoich dziecięcych marzeń. Idąc tą drogą, każdy chciałby poprowadzić zespół w Ekstraklasie. To rzecz, którą zapamiętam do końca życia, choć okoliczności nie są takie, jakie bym sobie wymarzył. Muszę zastąpić trenera, z którym układałem sobie pracę przez ostatnie 2,5 roku. Taka już jednak jest piłka, muszę pomóc zespołowi w trudnym momencie, zanim dojdzie do kolejnych zmian - powiedział Adam Szała.

Nowy trener przejmie Wartę prawdopodobnie już w poniedziałek, a Adam Szała nie wie jeszcze, czy będzie dalej pracował w klubie z Wildy. - Nie rozmawiałem z potencjalnym nowym trenerem i na obecną chwilę nie zaprzątam sobie tym głowy, co się stanie w kolejnym tygodniu. Zostawiam to w dalekich myślach, a skupiam się na spotkaniu z Piastem. To dla mnie priorytet - zapewnia.

Ekstraklasa. Piast Gliwice - Warta Poznań, gdzie transmisja?

Mecz Piasta Gliwice z Wartą Poznań już w sobotę - jego początek o godz. 12.30. Transmisja w Canal+ Sport.

Andrzej Grupa