Warta Poznań w ostatnim meczu zremisowała 0-0 z Bruk-Betem Termalica Nieciecza, mimo obiecującego debiutu Francuza Jaysona Papeau. Przed meczem Górnik - Warta, trener Piotr Tworek chwali debiutanta, a jednocześnie przyznaje, że jego zespół potrzebuje iskry i przeniesienia postawy z treningów na mecze PKO Ekstraklasy.

Górnik - Warta. Piotr Tworek: Jesteśmy źli, że nie wygrywamy

- Wszyscy jesteśmy sportowo źli, że nie wygrywamy. Nasze zwycięstwo w Łęcznej było już dość dawno temu. Nie przegraliśmy dwóch ostatnich meczów, to zasługuje na uznanie, ale chcemy wygrywać. Rozmawiamy z zespołem i widać taką złość, takie sportowe wkurzenie, że oddajemy dwa punkty, gdzie można było, szczególnie w ostatnim meczu, wygrać - mówi trener Warty Poznań Piotr Tworek. - Pod bramkę rywala nie idziemy z pełnym przekonaniem, by strzelić gola. Trochę nas jest mało w polu karnym rywali, zawodzi to ostatnie podanie w kluczowym momencie. Po obejrzeniu tych sytuacji na chłodno, podczas analizy z zespołem, widzieliśmy, że trzeba było inaczej się zachować w tym kluczowym momencie, inaczej wykonać kluczowe podanie do zawodników lepiej ustawionych - dodaje Piotr Tworek.

Zdaniem szkoleniowca, Warta Poznań jest dziś innym zespołem niż w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy. - Pierwszy, a drugi sezon w Ekstraklasie, to różnica. Ale nie mogę zarzucić zespołowi braku walki, determinacji i agresji. My w treningu pracujemy na tyle mocno, solidnie, na tyle się zażynamy, że trzaskają kości i wióry lecą. Chodzi tylko o to, by to przełożyć na mecz. My mamy cały czas głód Ekstraklasy, wiemy ile nas kosztowało dotarcie do miejsca w którym jesteśmy, żebyśmy zbyt łatwo to stracili. Wszyscy zawodnicy, i nowi i starzy, muszą mieć głód Ekstraklasy i muszą wzniecić ten żar. Potrzebujemy tej iskry - dodaje trener Warty Poznań Piotr Tworek.





Górnik - Warta: transmisja

Mecz Górnik Zabrze - Warta Poznań w PKO Ekstraklasie w niedzielę o godz. 15, transmisja w Canal Plus, "na żywo" na Sport.Interia.pl.



Bartosz Nosal