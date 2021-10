Warta Poznań ma kłopoty - nie tylko w tabeli PKO Ekstraklasy. Jej podstawowy obrońca, Aleks Ławniczak, doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry na ok. sześć tygodni. Patrząc na terminarz PKO Ekstraklasy, powinien wrócić na boisko na początku grudnia, na trzy ostatnie ligowe kolejki w 2021 roku. Nie ma jednak co do tego pewności. W tej sytuacji Warta Poznań dokonała błyskawicznego transferu, w angielskim stylu i umowę z klubem podpisał Dawid Szymonowicz.



Ekstraklasa. Mecz Warta - Stal Mielec debiutem Dawida Szymonowicza?

Na konferencji prasowej przed meczem Warty Poznań ze Stalą Mielec, trener Piotr Tworek został zapytany o uraz Aleksa Ławniczaka i ściągnięcie Dawida Szymonowicza. Nie odpowiedział wprost, czy nowy obrońca zadebiutuje w meczu Warta - Stal. - Każda kontuzja naszego piłkarza jest bolesna, tu dotyka to podstawowego zawodnika, mocnego punktu od kilku sezonów. Będziemy starali się zrobić wszystko, by przyspieszyć powrót Aleksa, ale też, by wrócił na boisko w jak najlepszej formie - mówi trener Piotr Tworek. - Z kolei Dawid Szymonowicza trenował z nami już od pewnego czasu. Na pewno ma jeszcze braki, które trzeba będzie poprawić. Przychodzi w tym trudnym momencie. Przychodzi, by nam pomóc i zrobi wszystko, by tak było. Każdy trening będzie dla niego możliwością zbudowania jeszcze lepszej formy niż ma - dodaje trener Warty Poznań.



W meczu ze Stalą Mielec, w Warcie Poznań z powodu kontuzji - oprócz Aleksa Ławniczaka - nie będą mogli zagrać Jakub Sangowski, Mateusz Sopoćko, Wiktor Pleśnierowicz.





Ekstraklasa. Terminarz 13. kolejki: Warta - Stal i inne transmisje

W niedzielę o godz. 17.30 mecz Warta - Stal Mielec, transmisja tv w Canal+Sport, transmisja radiowa w MC Radio. Cały terminarz 13. kolejki PKO Ekstraklasy i transmisje tv.



Piątek, 22 października:

godz. 18 Radomiak Radom - Górnik Łęczna- transmisja tv i stream online Canal+Sport i nSport+ (komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow), "na żywo" na Sport.Interia.pl ,

, godz. 20.30 Lech Poznań - Wisła Płock- transmisja tv i stream online Canal+4K, Canal+Sport (komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan), "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Sobota, 23 października:

Niedziela, 24 października:

godz. 15 KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia- transmisja tv i stream online Canal+Sport (komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski), "na żywo" na Sport.Interia.pl .

. godz. 17.30 Warta Poznań - Stal Mielec- transmisja tv i stream online Canal+Sport2 (komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda), "na żywo" na Sport.Interia.pl ,

, godz. 20 Piast Gliwice - Legia Warszawa- transmisja tv i stream online Canal+4k, Canal+Sport (komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński), "na żywo" na Sport.Interia.pl.

