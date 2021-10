Warta Poznań nie wygrała meczu od początku sierpnia, gdy efektownie pokonała na wyjeździe 4-0 Górnika Łęczna. Warta przegrała trzy ostatnie mecze w PKO Ekstraklasie, a licząc porażkę z Olimpią Grudziądz w Fortuna Pucharze Polski (trener Piotr Tworek sam przyznaje, że się za nią wstydzi), passa porażek liczy cztery spotkania. Na dodatek, Warta Poznań przestała strzelać gole - w pięciu ostatnich meczach (licząc puchar) nie strzeliła żadnego, a w ośmiu ostatnich (siedmiu Ekstraklasy) zdobyła tylko jednego (Mateusz Kuzimski przeciw Jagiellonii Białystok). Dlatego w ramach szukania wyjścia z kryzysu, Warta Poznań postanowiła sięgnąć po dość nietypową formę integracji i motywowania zespołu: wycieczkę do bazy wojskowej.





Warta Poznań w bazie wojskowej na Krzesinach

W bazie wojskowej na poznańskich Krzesinach, piłkarze i trenerzy Warty Poznań mogli m.in. obejrzeć start samolotów F-16, porozmawiać z pilotami o pracy zespołowej i wysłuchać wojskowego psychologa.





- Nigdy wcześniej nie byłem w bazie wojskowej, więc moje wrażenia są fantastyczne, jeszcze raz dziękuję majorowi Grzegorzowi za okazaną nam pomoc. Dla nas to była dobra odskocznia od codziennej, ciężkiej pracy. Poznaliśmy funkcjonowanie wojsk lotniczych, słuchaliśmy, jak pilocie działają w grupie, jak radzą sobie ze stresem. To było dobre, zupełnie inne popołudnie dla całego zespołu. Na twarzach piłkarzy widziałem duże zainteresowanie tym, co widzieliśmy na Krzesinach - komentuje trener Piotr Tworek. - Mam jednak świadomość, że to przede wszystkim dobre wyniki nakręcają pozytywną atmosferę do pracy i funkcjonowania grupy - podkreśla trener Warty Poznań Piotr Tworek.

Ekstraklasa: Cracovia - Warta Poznań, transmisja

Mecz Cracovia - Warta Poznań w niedzielę o godz. 15, transmisja w Canal Plus Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.





11. kolejka PKO Ekstraklasy: terminarz i transmisje tv

sobota 16 października godz. 12.30: Górnik Łęczna - Piast Gliwice

sobota 16 października godz. 15.00: Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Lechia Gdańsk

sobota 16 października godz. 17.30: Górnik Zabrze - Wisła Kraków

sobota 16 października godz. 20.00: Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

niedziela 17 października godz. 12.30: Wisła Płock - Pogoń Szczecin

niedziela 17 października godz. 15.00: Cracovia - Warta Poznań

niedziela 17 października godz. 17.30: Legia Warszawa - Lech Poznań

poniedziałek 18 października godz. 18.00: Stal Mielec - Zagłębie Lubin

poniedziałek 18 października godz. 20.30: Jagiellonia Białystok - Radomiak

Transmisje tv (i stream online) wszystkich meczów PKO Ekstraklasy na Canal Plus Sport. Dodatkowo, mecz Legia - Lech ma transmisję tv (i stream online) na TVP Sport.



BN