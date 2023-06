Duża strata polskiego klubu. Piłkarz podpisał kontrakt w Niemczech

Robert Ivanov podpisał kontrakt z Eintrachtem Brunszwik. Będzie on obowiązywał do czerwca 2025 roku. Reprezentant Finlandii opuszcza zatem Wartę Poznań, w której był niezwykle ważnym zawodnikiem, by zacząć karierę w lidze niemieckiej. Co prawda drugiej, bowiem Eintracht Brunszwik to zespół 2. Bundesligi, który zajął w niej dość odległe, 15. miejsce i ledwo uniknął degradacji.