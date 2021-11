- Chcemy być przy piłce, podejść na połowę przeciwnika, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę z tego, że większość czasu w derbach z Lechem spędzimy w obronie niskiej - mówi Dawid Szulczek, który rozegra dopiero drugi mecz w Ekstraklasie. Pierwszy przegrał, 1-2 z Wisłą Płock, a w drugim zadanie ma jeszcze trudniejsze. Walcząca o wydostanie się ze strefy spadku Warta Poznań zagra z liderem, Lechem Poznań w niezwykłych derbach, na stadionie przy Bułgarskiej.



Lech będzie zdecydowanym faworytem i trener warciarzy Dawid Szulczek nie ma co do tego wątpliwości. - Wiem, że z 20 meczów z Lechem pewnie wygralibyśmy jeden. Teraz chodzi o to, aby sprawić, by to właśnie był ten jeden - mówi. - Potrzebujemy jeszcze trochę czasu, chociaż już w meczu z Wisłą Płock widać było, że chcemy grać inaczej niż dotąd. Zdecydowanie łatwiej jest przetrenować obronę, pressing pod danego rywala i grę na własnej połowie, ale zdaję sobie sprawy z tego, że na połowie przeciwnika nie będziemy jeszcze zespołem, który dominuje nad rywalem.



Warta dopiero niedawno wygrała pierwszy mecz od sierpnia - z Piastem Gliwice (pod wodzą tymczasowego trenera Adama Szali), a Lech Poznań w całym sezonie ma tylko jedną porażkę. Sam Dawid Szulczek nie wygrał meczu wyjazdowego od maja, biorąc pod uwagę jeszcze jego pracę w Wigrach Suwałki.



Derby Poznania. Warta wierzy w pokonanie Lecha

- Mam wiarę, bo piłka jest przewrotna, więc nie będę zaskoczony, jeśli to jednak my w niedzielę wygramy - mówi szkoleniowiec Zielonych. - To są derby i to nietypowe, bo toczone z dozą dużego szacunku i sympatii wobec siebie. Lech jest dużym faworytem, to zupełnie naturalne, ale w polskiej Ekstraklasie nierzadko zespół ze strefy spadkowej wygrywa z liderem. Pamiętam jak w Wiśle Kraków, gdzie byłem asystentem, wygraliśmy kiedyś z Pogonią Szczecin, a byliśmy w strefie spadku.



- Nie zmienia to faktu, że będzie to pojedynek Dawida z Goliatem - powiedział, nomen omen, Dawid Szulczek i mrugnął wyraźnie okiem do dziennikarzy, zerkając na Macieja Skorżę, który przebija go wiekiem, doświadczeniem i dorobkiem. - Gdybym miał w życiu chociaż część takich sukcesów jak trener Skorża, byłbym szczęśliwy - zaznacza.



Maciej Skorża przed wspólną konferencją Lecha i Warty zaprosił zresztą trenera Dawida Szulczka do swego gabinetu na prywatną pogawędkę. Po niej obaj przyszli spotkać się z mediami. W niedzielę jeden z najbardziej doświadczonych i utytułowanych trenerów w Polsce zmierzy się z najmłodszym i debiutującym niemalże.





Derby Poznania Lech - Warta. Gdzie oglądać?

Lech Poznań zmierzy się z Wartą Poznań w niedzielę o godz. 15 na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisja w Canal+, Canal+ Sport i TVP.