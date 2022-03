Michała Kopczyńskiego kopnął z całej siły, choć przypadkowo, rumuński obrońca Jagiellonii Białystok Bogdan Tiru, który przewrotką próbował pokonać Adriana Lisa. Zobaczył za to czerwoną kartką, ale boisko opuścił też piłkarz Warty, zresztą z zakrwawionym nosem. Zmieniony został też piłkarz Warty, a jak się później okazało - miał złamaną kość nosową, wymagała ona repozycji. Kopczyński opuścił więc mecz Warty w Niecieczy, który poznaniacy przegrali 0-1, ale w środę wznowił treningi. - Ma specjalną maskę ochronną, a decyzja co do jego gry w sobotę zapadnie podczas piątkowego rozruchu. Albo będzie do wejścia na boisko z ławki, albo też w podstawowym składzie - mówi trener poznaniaków Warty Dawid Szulczek.

Do dyspozycji szkoleniowca będzie też młodzieżowiec, lewy obrońca Konrad Matuszewski. On też nie dokończył meczu w Białymstoku, a później zabrakło go w Niecieczy. To spowodowało, że przy jednoczesnym urazie Daniela Szelągowskiego trener Szulczek miał niewiele opcji związanych z obowiązkową grą młodzieżowca. Postawił więc na bramkarza Jędrzeja Grobelnego. Matuszewski trenował w czwartek, ale - tak jak w przypadku Kopczyńskiego - w piątek będzie wiadomo, czy może wskoczyć do składu od pierwszej minuty.

Warta Poznań. Krytykował klub, wznowił treningi

Być może w meczowej kadrze znajdzie się też Milan Corryn, który od dwóch tygodni trenuje z zespołem. To najdroższy budżetowo gracz Warty, którego klub chciał się pozbyć zimą i wystawił go na listę transferową. Belg skrytykował klub w mediach, co źle odebrali jego koledzy z szatni. Ostatecznie z Warty nie odszedł, wyleczył poważną kontuzję i trenuje z resztą drużyny. O miejsce w kadrze meczowej musi jednak powalczyć. Dopiero w kwietniu szansę znalezienia się na boisku będzie miał za to Wiktor Pleśnierowicz. Były młodzieżowy reprezentant Polski doznał poważnej kontuzji kolana jeszcze w lipcu, tuż przed startem sezonu. Po operacji i rehabilitacji w środę po raz pierwszy w stu procentach uczestniczył w treningu. - Na pełnych obciążeniach - podkreśla trener Szulczek. I dodaje: - Na pewno przed przerwą reprezentacyjną nie bierzemy go pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej.

Jedynym piłkarzem, który wciąż wraca do zdrowia jest kapitan "Zielonych" Bartosz Kieliba - on nadal trenuje indywidualnie, a ostatni mecz w Ekstraklasie rozegrał pod koniec października.

Warta Poznań - Górnik Zabrze, gdzie transmisja?

Mecz Warty Poznań z Górnikiem Zabrze zostanie rozegrany w sobotę - jego początek o godz. 15. Transmisja z Grodziska Wlkp. na antenie Canal+ Sport i Canal+ online, relacja "na żywo" na sport.interia.pl.