Warta Poznań była objawieniem poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy, a właściwie dwóch sezonów. Najpierw bowiem, mimo malutkiego budżetu, po barażach awansowała do PKO Ekstraklasy, a następnie zajęła w niej piąte miejsce, minimalnie przegrywając tylko walkę o europejskie puchary. Teraz w sprawnie funkcjonującej maszynie coś się jednak zacięło - poznaniacy nie tylko nie punktują, ale mają nawet problem ze zdobywaniem bramek. Na początku sierpnia zdobyli czterokrotnie pokonali bramkarza Górnika Łęczna, a w kolejnych siedmiu spotkaniach, a wliczając Puchar Polski nawet w ośmiu, ta sztuka udała im się tylko... raz! W efekcie Warta spadła na przedostatnie miejsce. Teraz zaś czeka ją wyjazdowe starcie z Cracovią, która akurat kilka tygodni temu od dna się odbiła.

Warta Poznań czeka na zwycięstwa. "Muszą przyjść"

Co się więc dzieje z piłkarzami Warty, gdzie podziała się ich forma? - To wynika z tego, że przez dwa lata, czyli rok w pierwszej lidze i rok w Ekstraklasie, nasz zespół był maksymalnie eksploatowany, bardzo intensywnie wyciśnięty. W którymś momencie ta obniżka formy musiała przyjść. Wierzyliśmy, że to się nie stanie tak zaraz, ale akurat przyszło w tym momencie - mówi trener Warty Piotr Tworek, który teraz szuka sposobu, by zespół wrócił do dawnej dyspozycji. - To nasz cel numer jeden. Wiemy, że nasi zawodnicy zrobili w tym czasie ogromny przeskok in plus, tak więc ilość meczów i presja związana z awansem do Ekstraklasy, utrzymaniem się w niej i graniem jak najlepiej spowodowały, że teraz jest troszeczkę trudniej, gorzej - analizuje szkoleniowiec "Zielonych" i dodaje, że odcina ostatnie spotkania, liczy się zaś tylko to, co jest przed drużyną. - Staramy się nie wyolbrzymiać tych sytuacji za nami, ale patrzeć w przyszłość i krok po kroku realizować to, co może dać nam punkty. Muszą bowiem przyjść zwycięstwa. Mamy świadomość, że dawno nie wygraliśmy meczu, nie strzeliliśmy gola. Patrzymy jednak tylko na to, co przed nami, co chcemy osiągnąć w najbliższym meczu i w ten sposób staramy się podchodzić do obowiązków.

Cracovia - Warta - gdzie transmisja?

Mecz dziesiątej w tabeli Cracovii (13 pkt) z siedemnastą Wartą (7 pkt) odbędzie się w niedzielę o godz. 15. Spotkanie poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski z Warszawy. Mecz Cracovia - Warta z transmisją w Canal Plus Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Transmisje tv (i stream online) wszystkich meczów PKO Ekstraklasy na Canal Plus Sport. Dodatkowo, mecz Legia - Lech ma transmisję tv (i stream online) na TVP Sport.

Andrzej Grupa