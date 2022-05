Chciałbyś obejrzeć derby w Ekstraklasie? Bilety już się skończyły!

Jeszcze półtora miesiąca temu głośno mówiono w Poznaniu o możliwości przeniesienia derbów Warty z Lechem na Stadion Miejski - wtedy na trybunach mogło by się pojawić nawet ok. 40 tys. kibiców. Pomysł był kontrowersyjny, choć zgodny z prawem, gdyby zgodził się na to PZPN. A "kontrowersyjny" dlatego, że dałby tak naprawdę Lechowi dodatkowe spotkanie w roli gospodarza - nikt nie ma wątpliwości, że jego kibice byliby w Grodzisku w przytłaczającej wielkości. W Grodzisku Wlkp. też będą, ale trybuny są jednak mniejsze, co też powoduje mniejsze natężenie hałasu. Tymczasem Pogoń Szczecin czy Raków Częstochowa musiały grać właśnie w Grodzisku, a "Portowcy" nawet stracili tu dwa punkty.

Warta Poznań nie ma sposobu na Lecha

Lech Poznań Sędzia finału usłyszał: "dwa zgony". Tajne akta ujawniają prawdę o "jatce"? Majowe derby Poznania będą z jednego powodu historyczne - po raz pierwszy w Ekstraklasie odbędą się poza stolicą Wielkopolski z udziałem kibiców. Obie drużyny spotkały się w Grodzisku już w lutym zeszłego roku, ale wtedy - z uwagi na pandemiczne obostrzenia - mecz odbył się bez udziału kibiców. Lech zresztą wygrał 2-1 po trafieniu Pedro Tiby w ostatniej akcji meczu, choć do 81. minuty przegrywał 0-1. Tego jednego punktu zabrakło później Warcie do gry w eliminacjach Ligi Konferencji. W Poznaniu też dwukrotnie lepszy był Lech - jesienią 2020 roku wygrał 1-0 po golu Jakuba Modera, jesienią zeszłego roku już 2-0, choć długo nie mógł znaleźć sposobu na Wartę.

Rekord frekwencji na meczu w Grodzisku Wlkp.

Lech Poznań Od kelnera do gwiazdy Ekstraklasy - Portugalczyk chce zdobyć Puchar Polski Teraz obie drużyny są w innej sytuacji - to Warta broni się przed spadkiem z Ekstraklasy, a Lech walczy o mistrzostwo Polski. Być może "Zieloni" do derbów przystąpią już spokojni, ale warunkiem jest co najmniej zremisowanie, a najlepiej wygranie sobotniego starcia w Płocku. W Grodzisku emocji na pewno nie zabraknie, a sytuacja obu klubów spowodowała, że kibice rzucili się na bilety. Całe ponad pięć tysięcy wejściówek rozeszło się już na osiem dni przed spotkaniem - to zaś oznacza, że stadion po raz pierwszy zapełni się do ostatniego miejsca, a formalnie to 5080 miejsc siedzących. W tym sezonie największą frekwencję miało spotkanie Warty z Legią - obejrzało je z trybun 3871 kibiców. Ponad dwa tysiące sympatyków futbolu było jeszcze na meczach z Rakowem (2362), Pogonią (2328) i Górnikiem (2105), a raz frekwencja nie przekroczyła tysiąca ( 924 osoby na meczu z Górnikiem Łęczna). Dla porównania - listopadowe derby przy Bułgarskiej w Poznaniu obejrzało 22799 osób.

Derby Poznania w telewizji

Dla kibiców, którzy spóźnili się na kupno biletów, pozostają transmisje w radiu lub telewizji. Derby Poznania - w sobotę 14 maja o godz. 15 - pokażą TVP Sport i Canal+ Sport, relacja "na żywo" także na sport.interia.pl.

