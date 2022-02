Mario Rodriguez wzmocnił Wartę w połowie września 2020 roku - miał być jednym z liderów zespołu, który słabo zaczął swój pierwszy sezon w Ekstraklasie. Trzy miesiące wcześniej w barwach Granady zadebiutował w Primera Division, spędził kilka lat w Akademii Realu Madryt. To z "Królewskimi" regularnie jeździł po Europie i grał w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, a w Dortmundzie w tych rozgrywkach strzelił nawet gola.

Mario Rodriguez zawiódł w Warcie Poznań

W Warcie Rodriguez, choć miał bardzo wysoki jak na możliwości tego klubu kontrakt, nigdy jednak nie błyszczał. Przez blisko półtora roku 24-letni obecnie Hiszpan rozegrał 29 ligowych spotkań, zdobył w nich zaledwie jednego gola. Nieźle dryblował, ale zawodził pod względem skuteczności. Sam mówił, że transfer do Warty to dla niego krok do przodu, choć dla innych może się wydawać krokiem wstecz. Okazało się, że był to krok za duży. Warta już w grudniu poinformowała, że Rodriguez zostanie wystawiony na listę transferową, a dwa tygodnie temu trener Dawid Szulczek nie zabrał go nawet na zgrupowanie do Turcji. Było więc jasne, że klub z Wildy nie wiąże z tym graczem żadnej przyszłości. Dziś umowa Rodrigueza z Wartą oficjalnie została rozwiązana - za porozumieniem stron.

Warta Poznań ma jeszcze pięciu obcokrajowców

Po odejściu Rodrigueza w kadrze Warty zostało jeszcze pięciu obcokrajowców, ale w tym gronie jest Belg Milan Corryn, który wraca do zdrowia po kontuzji, a klub też wystawił go na listę transferową. Do tego dochodzą: dwaj Finowie (Robert Ivanov i Niilo Mäenpää) oraz Francuz Jayson Papeau i Słowak Adam Zrelak. To i tak sporo, bo w swoim "Planie Rozwoju 2023" Warta zakładała, że takich piłkarzy z obcym paszportem będzie maksymalnie od jednego do trzech.

Warta Poznań - Górnik Łęczna, gdzie transmisja?

Warta Poznań wróciła już ze zgrupowania w Turcji i przygotowuje się do pierwszego meczu ligowego w tym roku. W niedzielę o godz. 12.30 w Grodzisku Wlkp. podejmie Górnik Łęczna - jeśli wygra, opuści strefę spadkową. Transmisja z tego spotkania w Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl.