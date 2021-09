To, że Warta może mieć problemy w bocznych sektorach, było wiadomo już wcześniej. Tworek od początku sezonu miał jednego klasycznego skrzydłowego, czyli Michała Jakóbowskiego. Po drugiej stronie boiska wystawiał Belga Milana Corryna, który jednak dość często ucieka w środkowe sektory boiska. A do tego został bardzo przeciętny Hiszpan Mario Rodriguez bądź wyjścia awaryjne: przesuwanie z ataku Mateusza Kuzimskiego lub z prawej obrony Jana Grzesila. Tuż przed zamknięciem okienka transferowego drużynę zasilił jeszcze Francuz Jayson Papeau, ale wciąż trudno określić, jak spore to będzie wzmocnienie.

Warta Poznań ma problem z oskrzydleniem akcji

Na razie jednak, po niezłym początku sezonu, Warta zawodzi. W pięciu ostatnich spotkaniach zdobyła dwa punkty, strzeliła zaledwie jednego gola. I nie po swojej ładnej akcji, ale po złym podaniu stopera Jagiellonii do bramkarza.

W niedzielę w Zabrzu "Zieloni" byli praktycznie bezzębni. Trener Piotr Tworek zdaje sobie sprawę z problemów swojego zespołu, ale zapewnia, że drużyna pracuje nad ich rozwiązaniem. - Nasza diagnoza dotyczy kwestii taktycznych i piłkarskich. Zauważyliśmy, że za mało piłek posyłamy w pole karne, skrzydłowi za bardzo schodzą do środka, nie oskrzydlamy akcji. Coś się tutaj zacięło, ale na każdym treningu i poszczególnych analizach tym się zajmujemy - zapewnia szkoleniowiec.

Warta Poznań. Zbyt duże oczekiwania względem siebie?

W sobotę w meczu z Zagłębiem Lubin powinno być już nieco lepiej, bo być może do gry wróci Michał Jakóbowski. Na razie skrzydłowy Warty wznowił treningi, ma być w meczowej dwudziestce. - Nie o wszystkim możemy mówić, bo są rzeczy, które zostają na odprawach w szatni. Wspólny mianownik, który wynika z naszych wewnętrznych ambicji, jest taki, że wiemy, iż możemy więcej i lepiej, ale obecnie nam to nie wychodzi. Może to zbyt duże oczekiwania względem siebie powodują, że nogi drżą i przychodzi zwątpienie w powodzenie akcji? I powoduje, że nie idziemy z takim pełnym zaangażowaniem w każdą akcję, jak jeszcze niedawno? - zastanawia się trener Tworek. Właśnie dlatego szkoleniowiec Warty w tym mikrocyklu jeszcze większą uwagę zwrócił nie tylko na sprawy czysto piłkarskie, ale też na rozmowy indywidualne z zawodnikami oraz w grupach. - Działamy i będziemy oczekiwać efektów tej pracy, a liczę, że będą one widoczne już w najbliższym meczu - zapewnia szkoleniowiec "Zielonych".

Mecz Warta Poznań - Zagłębie Lubin. Gdzie oglądać transmisję?

Ten najbliższy mecz to starcie Warty Poznań z Zagłębiem Lubin - w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal Plus Sport, "na żywo" na Sport.Interia.pl.

Andrzej Grupa