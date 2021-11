Właśnie sobotni mecz zakończy pewien etap w działalności Warty Poznań, który został zapoczątkowany w czerwcu 2019 roku. Wtedy Warta zatrudniła Piotra Tworka, a ten osiągnął z klubem historyczne wyniki: najpierw awansował do Ekstraklasy, a później zajął w niej piąte miejsce. Fatalna seria w ostatnich trzech miesiącach sprawiła jednak, że we wtorek Piotr Tworek został zwolniony, choć ponoć miał jeszcze możliwość poprowadzenia drużyny w Gliwicach. Nie chciał tego, a w jego zastępstwie zrobi to dotychczasowy asystent Adam Szała. W poniedziałek nowym szkoleniowcem przedostatniej drużyny w PKO Ekstraklasie ma został Dawid Szulczek.

Przed meczem Piast - Warta trener Adam Szała przekonuje: Patrzymy do przodu

Adam Szała staje więc przed niezwykle trudnym wyzwaniem, bo ma zespół nie tylko rozbity po fatalnym dla psychiki graczy doliczonym czasie gry w meczu z Lechią (rzut karny, kuriozalny samobój), ale też zdziesiątkowaną linię obrony. Kontuzjowani są Bartosz Kieliba, Wiktor Pleśnierowicz i Aleks Ławniczak, a za kartki pauzuje Robert Ivanov. W efekcie na środku defensywy zagrają zapewne Dawid Szymonowicz, którego trzy tygodnie temu w klubie jeszcze nie było, oraz pomocnik Mateusz Kupczak. Tyle że Szała nie rozpacza, szuka rozwiązań na to spotkanie. - Cały mikrocykl przebiegł pomyślnie, zespół jest świadomy tego jak ma grać - mówi. - Dla zawodników to bardzo trudny moment, bo wielu z nich funkcjonuje tu praktycznie od pierwszej ligi i odnosiło sukcesy z trenerem Piotrem Tworkiem. To profesjonaliści znający uczucie, gdy trener musi odejść i następuje zmiana. W dniu ogłoszenia widać było zakłopotanie, ale następnego dnia, gdy trener przyszedł i się pożegnał, uświadomili sobie, że nie ma co już patrzeć w przeszłość, a trzeba do przodu. Jestem przekonany, że tak na to patrzą, a mecz z Piastem jest ich najważniejszym punktem odniesienia - przekonuje tymczasowy trener.

Trener Piotr Tworek był autentyczny, ludzki

Sam Adam Szała czuje się podobnie jak piłkarze, bo z Piotrem Tworkiem współpracował od początku jego funkcjonowania w Warcie. - Domknięcie tego etapu pracy nastąpi właśnie w Gliwicach, chcę go dobrze zakończyć. Wtedy ta gorycz będzie dużo mniejsza - zapewnia. A pozytywów pracy z Piotrem Tworkiem nie jest nawet w stanie wszystkich wymienić. - Zawdzięczam mu ogromnie dużo, sporo rzeczy podpatrzyłem i nie potrafię wyliczyć wszystkich, które chciałbym wprowadzić w swojej przyszłej pracy szkoleniowej. Jedną się jednak podzielę, bo zrobiła na mnie ogromne wrażenie. To ten ogrom relacji z każdą osobą, z którą trener Tworek się spotykał: czy to piłkarzem, czy pracownikiem klubu. Widać było chęć rozmowy, szczerość, a nie: że tak wypada. Było to autentyczne, ludzkie i na takich relacjach z zespołem czy sztabem sam będę próbował swoją pracę opierać. Bo to niezwykle ważne i może powodować fantastyczne rzeczy nie tylko na boisku, ale i poza nim - mówi Adam Szała.

Ekstraklasa. Piast Gliwice - Warta Poznań, gdzie transmisja?

Mecz Piasta Gliwice z Wartą Poznań już w sobotę. Transmisja w Canal+ Sport, relacja "na żywo" na sport.interia.pl. Początek o godz. 12.30.

Andrzej Grupa