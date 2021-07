34-latek zapisał się w historii "Dumy Katalonii" jako jeden z największych niewypałów transferowych.



Reprezentant Ukrainy trafił na Camp Nou w 2009 roku z Szachtara Donieck za 25 mln euro, by po roku wrócić do ekipy "Górników".

W tym czasie rozegrał tylko 14 spotkań, lecz to wystarczyło, by cieszyć się z mistrzostwa Hiszpanii oraz klubowego mistrzostwa świata.



Ostatnio 34-latek bronił barw AEK Ateny. Jego kontrakt wygasł jednak 30 czerwca, a teraz - jak informuje portal Meczyki.pl - Czychrynski może trafić do Termaliki!



Bruk-Bet Termalica Nieciecza zaskoczy? Dmytro Czyhrynski na celowniku

Wpływ na decyzję piłkarze z Ukrainy może mieć trener "Słoników" Mariusz Lewandowski, z którym rozegrał 77 meczów w koszulce Szachtara. Byłby to jeden z ciekawszych letnich transferów w PKO Ekstraklasie, które przyniosło już z sobą kilka ciekawych ruchów.



Największym hitem są przenosiny Lukasa Podolskiego do Górnika Zabrze. Nie można zapominać także między innymi o powrotach Michała Pazdana do Jagielloni Białystok oraz Dominika Furmana do Wisły Płock.



TB

