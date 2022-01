Polscy kibice pamiętają Radoslava Latala z lat 2015-17. W tym okresie był trenerem Piasta Gliwice. W 2016 roku doprowadził ten klub do tytułu wicemistrza Polski.

Później pracował w Dynamie Brześć, Spartaku Trnava i Sigmie Ołomuniec. Z tym ostatnim zespołem rozstał się w minione wakacje.



Radoslav Latal za Mariusza Lewandowskiego?

O rozmowach Latala z Termalicą donosi czeski serwis isport.blesk.cz. Srebrny medalista Euro '96 może zastąpić w ekipie "Słoników" Mariusza Lewandowskiego, który stracił posadę przed ostatnim meczem zeszłorocznej fazy zmagań.



Jeszcze przed paroma dniami wydawało się, że głównym kandydatem do angażu w Bruk-Becie jest Pavol Stano. Teraz jednak trop wiedzie do 51-letniego szkoleniowca z Czech. To on ma ratować wiosną drużynę przed degradacją do I ligi.

Termalica zamyka obecnie tabelę PKO Ekstraklasy. Do bezpiecznej lokaty traci sześć punktów.

