1. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-07-23 18:00 | Stadion: Stadion Bruk-Bet w Niecieczy | Arbiter: Dobrynin Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Mielec 1 1 DO PRZERWY 1-0 E. Terpiłowski 42' G. Tomasiewicz 48'

Goście mogli objąć prowadzenie już w 8. minucie. W zamieszaniu podbramkowym z kilku metrów uderzał wówczas Maksymilian Sitek. Termalicę przed stratą gola uratowała jednak intuicyjna interwencja Tomasza Loski.



Niespełna kwadrans później kunsztem popisał się także drugi z golkiperów, Michał Gliwa. Zachował zimną krew w sytuacji oko w oko z Murisem Meszanoviciem i również nie pozwolił się pokonać.

Chwilę później niecieczanie wyszli z bardzo groźnie zapowiadającą się kontrą. Zepsuł ją fatalnym podaniem nominalny defensor Adam Hlouszek. Po jego nieporadnym zagraniu arbiter słusznie odgwizdał pozycję spaloną Ernesta Terpiłowskiego.



Bruk-Bet - Stal. Ernest Terpiłowski otwiera wynik spotkania

Ale to właśnie 19-latek okazał się bohaterem pierwszej odsłony tego spotkania. W 41. minucie otrzymał piłkę tuż przed polem karnym, po fatalnym zagraniu Gliwy. Wykorzystał fakt, że bramkarz Stali nie zdążył dobrze się ustawić między słupkami i uderzył bez zastanowienia z szesnastu metrów. Strzał nie wydawał się trudny do obrony, a mimo to po chwili futbolówka była w siatce.

Tak padł pierwszy gol na boiskach PKO Ekstraklasy w sezonie 2021/22. Jego strzelcem okazał się piłkarz debiutujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. To dla niego druga przygoda z Termalicą. Po raz pierwszy jej barwy reprezentował w cyklu 2019/20. Poprzedni sezon spędził w II-ligowym Górniku Polkowice.



Gospodarze prowadzenie stracili jednak zaraz po przerwie. Po strzale Krystiana Getingera piłkę ręką zatrzymał Marcin Wasielewski. Sędzia podyktował rzut karny, a jego niezawodnym egzekutorem okazał się Grzegorz Tomasiewicz.

Po wyrównującym trafieniu tempo spotkania wyraźnie spadło. Im bliżej było końcowego gwizdka, tym wyraźniej rysowała się przewaga mielczan. W żaden sposób nie przekładało się to jednak na boiskowe profity.

Bliżej zadania decydującego ciosu była Termalica. A konkretnie - Kacper Śpiewak, wprowadzony na plac gry w 84. minucie. Chwilę po pojawieniu się na murawie uderzył kąśliwie, ale trafił tylko w boczną siatkę.



Mecz inaugurujący sezon Ekstraklasy zakończył się podziałem punktów po raz pierwszy od 2015 roku.



Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Stal Mielec 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Terpiłowski (41.), 1-1 Tomasiewicz (48. karny)

1 1 Bruk-Bet Termalica Stal Mielec Gliwa Getinger Urbańczyk Flis Matras de Amo Jankowski Tomasiewicz Sitek Mak Kolew Loska Wasielewski Biedrzycki Grzybek Tekijaszki Wlazło Sztefanik Hlouszek Radwański Terpiłowski Meszanović SKŁADY Bruk-Bet Termalica Stal Mielec Tomasz Loska Michał Gliwa 47′ 47′ 72′ 72′ Marcin Wasielewski Krystian Getinger Wiktor Biedrzycki Maciej Urbańczyk Mateusz Grzybek 74′ 74′ Marcin Flis Nemanja Tekijaszki 90′ 90′ Mateusz Matras Piotr Wlazło Jonathan de Amo Pérez 85′ 85′ Samuel Sztefanik Maciej Jankowski Adam Hlouszek 48′ (k.) 48′ (k.) Grzegorz Tomasiewicz 72′ 72′ Adam Radwański 75′ 75′ Maksymilian Sitek 42′ 42′ 85′ 85′ Ernest Terpiłowski 90′ 90′ Mateusz Mak 30′ 30′ 76′ 76′ Muris Meszanović 66′ 66′ Aleksandar Kolew REZERWOWI Łukasz Budziłek Rafał Strączek Filip Modelski 90′ 90′ Eddie Albin Alexander Granlund 72′ 72′ Michał Orzechowski Bożidar Czorbadżijski Michal Bezpalec Mateusz Żyro 85′ 85′ Michal Hubinek 75′ 75′ Mateusz Wyjadłowski 72′ 72′ Paweł Żyra 66′ 66′ Marcin Budziński Sebastian Bonecki Eryk Galara 76′ 76′ Patryk Czarnowski Wiktor Kłos 85′ 85′ Kacper Śpiewak Kacper Sadłocha

