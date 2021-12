Waldemar Piątek jest ściśle związany z mile wspominanym okresem Lecha Poznań, gdy po powrocie do Ekstraklaasy w 2004 roku sięgnął po Puchar Polski. Pokonał w finale Legię Warszawa, chociaż nikt na niego nie stawiał. Waldemar Piątek strzegł jego bramki od wiosny 2003 do lata 2005 roku. Wtedy nagle przerwał karierę.

Wykryty bowiem u niego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ta poważna choroba zmusiła go do bardzo wczesnego zakończenia gry w piłkę. Nie doczekał przejęcia Lecha przez holding Amica, nie doczekał w jego bramce sukcesów z lat 2008-2011. Musiał się intensywnie leczyć, a los Waldemara Piątka nie pozostał obojętny kibicom Lecha. Zorganizowali oni zbiórkę, włączył się Lech Poznań. Bramkarz uzyskał więcej pieniędzy niż potrzebował, więc podzielił się kwotą z Agatą Mróz, która też szukała możliwości leczenia.



Dzięki kolejnej akcji #5dlaWaldkaPiątka rozpoczął on leczenie i uratował zdrowie lekami nowej generacji.

Waldemar Piątek trenerem Termaliki Nieciecza

Od 2009 roku Waldemar Piątek pracował jako rener bramkarzy - kolejno w Kolejarzu Stróże, Wiśle Płock, Stali Rzeszów, Siarce Tarnobrzeg, wreszcie od lipca 2017 roku - w Termalice Nieciecza. To on zastąpi zwolnionego Mariusza Lewandowskiego jako trener tymczasowy.



Nie wiadomo jeszcze, do kiedy. Termalica ma w grudniu do zagrania mecze ze Stalą Mielec i Wisłą Kraków.