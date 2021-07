Bruk-Bet Termalica. Mariusz Lewandowski: Z Wisłą Kraków zapowiada się ciekawy mecz

Beniaminek sezon rozpoczął sezon od remisu 1:1 na własnym stadionie ze Stalą Mielec. Teraz ekipę z Niecieczy czekają Derby Małopolski z Wisłą, z którą jeszcze nigdy nie udało się jej wygrać. Mecz wzbudził ogromne zainteresowanie i wszystkie bilety rozeszły się błyskawicznie.

"Kibice stęsknili się za meczami. Na trybunach będzie też sporo kibiców z Krakowa. Lepiej się gra, gdy stadion jest wypełniony. Liczę, że piłkarze dadzą z siebie maksa, wykonają plan i po spotkaniu będziemy się cieszyć" - stwierdził Lewandowski.

Trener "Słoni" poinformował, że indywidualne treningi wznowiło już czterech kontuzjowanych piłkarzy: Roman Gergel, Martin Zeman, Bartłomiej Kukułowicz i Jakub Pek, ale jeszcze nie będą gotowi do gry w sobotę. Zabraknie także Artema Putiwcewa. Zdyskwalifikowany ukraiński stoper musi pauzować jeden mecz.

"Poza tym wszyscy są do mojej dyspozycji i będą miał spory ból głowy kogo wystawić w podstawowym składzie" - wspomniał Lewandowski, dodając że przygotowania do spotkania z Wisły przebiegały bez zakłóceń.

"Była analiza naszego ostatniego spotkania ze Stalą Mielec. Wiemy, jakie popełniliśmy w nim błędy. Jeśli chodzi o Wisłę, to byliśmy na jej meczu z Zagłębiem, mamy sporo materiałów i na treningach wszystko było podporządkowane sobotniemu spotkaniu. Ćwiczyliśmy różne warianty, żeby być jak najlepiej przygotowanym, bo czeka nas ciężka przeprawa" - przekazał.

Jego zdaniem Wisła pokazała, że jest w dobrej formie wygrywając 3:0 na inaugurację.

"Krakowski zespół ma bardzo duży potencjał w ofensywie, potrafi go rozwinąć poprzez odpowiednie przejście z obrony do ataku. Yaw Yeboah pokazał, że potrafi zrobić przewagę wygrywając pojedynki i mądrze ustawia się między strefami. Są też inni ciekawi zawodnicy jak Michal Skvarka. Jest w Wiśle duża wymienność funkcji. Wszystko przekazujemy zespołowi, żebyśmy wiedzieli, jak to wyglądać na boisku. Zapowiada się naprawdę ciekawe spotkanie. Mam nadzieję, że dla nas owocne w bramki i że punkty zostaną w Niecieczy" - podsumował Lewandowski.

Sobotni mecz Bruk-Betu z Wisłą rozpocznie się w Niecieczy o godz. 17.30.