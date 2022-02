Artem Putiwcew na co dzień mieszka w Polsce, lecz w Ukrainie została jego rodzina. W obliczu wojny wypowiedzianej Ukrainie przez Władimira Putina i Rosję piłkarz bardzo martwi się o swoich bliskich.

Krewni zawodnika Bruk-Betu Termaliki Nieciecza mieszkają w Charkowie, czyli na północnym wschodzie kraju, niedaleko granicy z Rosją. To właśnie to miasto stało się jednym z kierunków rosyjskiej zbrojnej inwazji.

Artem Putiwcew o wojnie na Ukrainie. "Wygląda to dramatycznie"

Rodzice Putiwcewa są w Charkowie i na bieżąco zdają mu relację, co dzieje się w mieście. Piłkarz przekazał ich słowa w rozmowie z "Faktem". "Gadam z rodzicami, kolegami. Sytuacja jest bardzo ciężka. Wygląda to dramatycznie" - powiedział.

Od rana [24 lutego] były strzały, zwłaszcza tam, gdzie są składy broni. Rosja puściła rakietowe pociski w kierunku tych magazynów. Zresztą zrobiła to także w innych miastach, nie tylko w Charkowie. Podobna sytuacja miała miejsce w Iwanofrankowsku, który jest położony nieco ponad 100 kilometrów od granicy z Polską. Później wszystko pozornie się uspokoiło

Przyznał, że na wśród znanych mu Ukraińców "mało kto spodziewał się, że dojdzie do działań na taką skalę". "Nie wyobrażano sobie czegoś podobnego. Większość osób myślała, że działania z ostatnich dni tak naprawdę były straszeniem Ukrainy. Sam nie wierzyłem, że może wydarzyć się coś takiego, jak strzały rakietowe i ataki na terenie całego kraju" - wyjaśnił.

Ulgę Artemowi przynosi jedynie fakt, że na kilka dni przez wybuchem wojny do niego, do Polski, dołączyły żona i córka. "Bardzo mnie to cieszy, że nie muszę się o nie martwić" - podsumował.

