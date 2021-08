Zobacz zapis relacji tekstowej z meczu Stal Mielec - Górnik Łęczna



Wygrana w starciu pomiędzy Stalą Mielec a Górnikiem Łęczna miała bardzo dużą wartość. Obie ekipy przed rozpoczęciem obecnej kolejki znajdowały się bowiem na samym dole ligowej tabeli.

W składzie gospodarzy od pierwszej minuty wystąpił nowy nabytek klubu. Wczoraj oficjalna strona Stali potwierdziła wypożyczenie Fabiana Piaseckiego ze Śląska Wrocław.



Sprowadzenie atakującego okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem już w 3. minucie trafił on do siatki. Mateusz Mak otrzymał dobre podanie z głębi boiska i wpadł w pole karne. Zawodnik Stali zagrał do Piaseckiego, a ten pewnie dopełnił formalności. Początkowo gol nie został uznany z powodu spalonego, lecz sędziowie zmienili decyzję po interwencji systemu VAR.



Gospodarze poszli za ciosem i po chwili zdobyli kolejnego gola. Krystian Getinger posłał precyzyjną piłkę w pole karne, gdzie najlepiej odnalazł się Mateusz Mak i wpakował ją głową do bramki.



Piłkarze Górnika Łęczna nie dali się całkowicie zepchnąć do defensywy. Pod bramką Stali świetnie zachował się Michał Mak i błyskawicznie oddał strzał. Futbolówkę zdołał jednak sparować Rafał Strączek.

W drugiej połowie emocji w polach karnych obu ekip było nieco mniej. Gra zdecydowanie zaostrzyła się i sędzia pokazał kilka żółtych kartek.



Z dobrej strony pokazywał się natomiast Koki Hinokio. Oprócz efektownego dryblingu, w 55. minucie udało mu się oddać strzał, a pędząca piłka poszybowała obok słupka.



Obraz gry nie zmieniał się i nadal na placu gry obserwowaliśmy sporo walki. W 70. minucie Mateusz Żyro obejrzał drugą żółtą - a w konsekwencji czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko.



Goście nie wykorzystali niemal 20 minut gry w przewadze i wynik starcia nie zmienił się.



6. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-27 18:00 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Przybył Stal Mielec Górnik Łęczna 2 0 DO PRZERWY 2-0 F. Piasecki 5' Mateusz Mak 15'

2 0 Stal Mielec Górnik Łęczna Strączek de Amo Żyro Matras Sitek Urbańczyk Tomasiewicz Getinger Mak Piasecki Hinokio Gostomski Rymaniak Szcześniak Midzierski Dziwniel Krykun Gol Drewniak Mak Banaszak Śpiączka SKŁADY Stal Mielec Górnik Łęczna Rafał Strączek Maciej Gostomski Jonathan de Amo Pérez 58′ 58′ Bartosz Rymaniak 77′ 77′ 77′ 77′ Mateusz Żyro Kryspin Szcześniak Mateusz Matras 76′ 76′ Tomasz Midzierski 71′ 71′ Maksymilian Sitek Daniel Dziwniel Maciej Urbańczyk Serhij Krykun 90′ 90′ Grzegorz Tomasiewicz Janusz Gol Krystian Getinger 82′ 82′ Szymon Drewniak 15′ 15′ 80′ 80′ Mateusz Mak 14′ 14′ Michał Mak 5′ 5′ 71′ 71′ Fabian Piasecki 37′ 37′ Przemysław Banaszak 71′ 71′ Koki Hinokio 76′ 76′ 73′ 73′ Bartosz Śpiączka REZERWOWI Damian Primel Jakub Nowaczek 71′ 71′ Eddie Albin Alexander Granlund Paweł Baranowski 80′ 80′ Kamil Kościelny 76′ 76′ Messias Leandro 90′ 90′ Wiktor Kłos Kamil Pajnowski Mateusz Wyjadłowski 82′ 82′ Bartłomiej Kalinkowski 71′ 71′ Adrian Szczutowski Tomasz Tymosiak Kacper Sadłocha Michał Goliński 71′ 71′ Maciej Jankowski 37′ 37′ Damian Gąska 76′ 76′ Paweł Wojciechowski

