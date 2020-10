Stali Mielec: Forsell nie zagra z Podbeskidziem

Pomocnik PGE FKS Stali Mielec Petteri Forsell ze względów zdrowotnych nie zagra w sobotnim, wyjazdowym spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy z Podbeskidziem Bielsko-Biała - poinformował trener mielczan Dariusz Skrzypczak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Absurdalny gol wyeliminował klub Kamila Wilczka z Ligi Europy. Wideo INTERIA.TV

- Trenował z nami cały tydzień, ale niestety nie jest w 100 procentach zdrowy. Dlatego podjęliśmy decyzję, wspólnie ze sztabem medycznym, że jutro nie wystąpi - powiedział opiekun dwukrotnych mistrzów Polski (1973, 1976) podczas piątkowej konferencji prasowej.

Reklama

Przyznał, że Podbeskidzie jest teoretycznie łatwiejszym rywalem niż inne drużyny najwyższej klasy rozgrywkowej. Nie chodzi mu o dotychczasowe wyniki "Górali" w lidze (pozostają bez zwycięstwa). Po prostu jest bardzo dobrze rozpracowany ze względu na pierwszoligowe boje obu ekip.

- Co prawda w 80 procentach jest to ten sam zespół, ale już zdążył nabyć doświadczenie na boiskach ekstraklasowych. To że go znamy znacząco nie ułatwi nam zadania - uważa Skrzypczak.

Poprzedni mecz Podbeskidzia ze Stalą odbył się w Bielsku-Białej 11 sierpnia 2019 r. Wówczas bielszczanie wygrali aż 4-1.

Mielczanie w poniedziałek odnieśli pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie, po powrocie do grona najlepszych. Pokonali na swoim stadionie Piast Gliwice 3-2. W tabeli zajmują 11. miejsce w dorobkiem pięciu punktów.

Skrzypczak przyznał, na przykładzie meczu z gliwiczanami, iż poprawy wymaga gra jego drużyny w defensywie przy stałych fragmentach. Jest jednak bardzo zadowolony z psychiki piłkarzy, jak zareagowali na stratę drugiego gola. Przegrywali 1-2, a jednak zdobyli trzy punkty.

Początek sobotniego spotkania zaplanowano na godz. 15.00.



Rafał Czerkawski

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz