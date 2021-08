Piłkarze Wisły byli bardzo zmotywowani. Chcieli zmazać plamę, po porażce 1-2 z Rakowem Częstochowa.



Podopieczni Adriana Guli zaczęli odważnie. Pierwszą groźną okazję stworzyli po kwadransie gry. Przed szansą stanął Yaw Yeboah. Była to podobna sytuacja do tej, którą miał w meczu z Rakowem. Wtedy trafił do siatki. Tym razem uderzył dużo gorzej i złapał piłkę Rafał Strączek.



Gospodarze największe zagrożenie stwarzali po stałych fragmentach. Tak było w 22. minucie, kiedy po strzale Mateusza Maka, debiutujący w Wiśle Paweł Kieszek, sparował piłkę na poprzeczkę.



Chwilę później, po wrzutce z rzutu rożnego, dobrą sytuację miał Jonathan de Amo. Uderzał z woleja, ale trafił w kolegę.



Hugi na spalonym, Kolew z pięknym golem

W 38. minucie piłka wylądowała w bramce Stali. Umieścił ją tam Dor Hugi. Jednak Michal Szkvarka, który mu podawał, był na spalonym i gol nie został uznany.



Stal odpowiedziała cztery minuty później. Przy tym trafieniu nie było wątpliwości. Wielu piłkarzy Stali można podejrzewać o piękne uderzenie sprzed pola karnego pod poprzeczkę, ale raczej nie Aleskandara Kolewa. Wyszedł mu jednak "strzał życia" i nie dał żadnych szans Kieszkowi. W efekcie do przerwy gospodarze prowadzili.

Drugą połowę Wisła zaczęła lepiej niż pierwszą. Zaraz po wznowieniu gry, precyzyjnym strzałem głową popisał się Jan Kliment i doprowadził do wyrównania.



Niski Mak, strzałem głową, dał zwycięstwo Stali

Wydawało się, że "Biała Gwiazda" powoli się rozkręca, ale gospodarze szybko ukrócili te zapędy rywali. Już w 52. minucie, kolejny raz prowadzenie Stali dał Mateusz Mak. Co ciekawe, mierzący 173 cm wzrostu, zawodnik Stali, trafiając do siatki, wygrał pojedynek główkowy z obrońcami Wisły.



Do końca wynik się już nie zmienił. Wisła nie potrafiła już stworzyć dobrych sytuacji. Stal przeważała i na kwadrans przed końcem mogła powiększyć prowadzenie. Po rzucie rożnym, obrońcom urwał się Mateusz Matras i mocno uderzał z woleja. Kieszek jednak odbił piłkę.

W efekcie Stal, pierwszy raz w sezonie 2021/22, zgarnęła trzy punkty. W sumie ma cztery "oczka" w czterech spotkaniach.



Powiedzieli po meczu

Adrian Gula (trener Wisły Kraków): - Dobrze rozpoczęliśmy ten mecz. Zdobyliśmy bramkę, która nie została uznania ze względu na spalony. Wydawało się, że kontrolujemy mecz, ale przeciwnik zdobył ładną bramkę. W przerwie przeprowadziliśmy trzy zmiany i zespół dobrze zareagował. Szybko strzeliliśmy gola na 1-1. Jednak po bramce na 2-1 utraciliśmy pewność siebie. Nie mieliśmy dużo możliwości do wyrównania. To było dobre dla przeciwnika. Nie było dziś takiego zaangażowania mojej drużyny, jakiego oczekuję.

Adam Majewski (trener Stali): - Stal po ponad 20 latach pokonała Wisłę Kraków. To miła sprawa dla kibiców, klubu. Nie ma co ukrywać, to nie było łatwe spotkanie. Początek spotkania należał dla Wisły, która przeprowadziła jedną czy dwie groźne sytuacje. Byliśmy zestresowani. Na szczęście nie udało się jej zdobyć gola. Potem przyszedł "kosmiczny" gol Kolewa. W przerwie, w szatni mówiliśmy sobie, aby zacząć drugą połowę skoncentrowani. Jednak na jej początku straciliśmy bramkę. Jednak i nam udało się strzelić drugiego gola. Cieszymy się ze zdobycia trzech punktów. To zwycięstwo było dla nas niezbędne.

MP



4. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-08-13 20:30 | Stadion: Stadion Miejski | Arbiter: Marciniak 2 1 Stal Mielec Wisła Kraków Kieszek Gruszkowski Frydrych Sadlok Hanousek Yeboah Kuveljić Škvarka El Mahdioui Hugi Kliment Strączek Flis de Amo Matras Sitek Urbańczyk Tomasiewicz Getinger Mak Kolew Budziński SKŁADY Stal Mielec Wisła Kraków Rafał Strączek Paweł Kieszek Marcin Flis 76′ 76′ Konrad Gruszkowski Jonathan de Amo Pérez Michal Frydrych Mateusz Matras 64′ 64′ Maciej Sadlok 72′ 72′ Maksymilian Sitek Matěj Hanousek 4′ 4′ Maciej Urbańczyk 46′ 46′ Yaw Yeboah Grzegorz Tomasiewicz 46′ 46′ Nikola Kuveljić Krystian Getinger 90′ 90′ Michal Škvarka 53′ 53′ Mateusz Mak 21′ 21′ Achraf El Mahdioui 42′ 42′ 64′ 64′ 84′ 84′ Aleksandar Kolew 46′ 46′ Dor Hugi 8′ 8′ 72′ 72′ Marcin Budziński 47′ 47′ Jan Kliment REZERWOWI Michał Gliwa Mikołaj Biegański Kamil Kościelny Dawid Szot Bożidar Czorbadżijski Serafin Szota 84′ 84′ Mateusz Żyro 46′ 46′ Jakub Błaszczykowski Mateusz Wyjadłowski Piotr Starzyński 72′ 72′ Eddie Albin Alexander Granlund 76′ 76′ Stefan Savić Eryk Galara 90′ 90′ Patryk Plewka 72′ 72′ Wiktor Kłos 46′ 46′ Mateusz Młyński Kacper Sadłocha 46′ 46′ Felicio Anando Brown Forbes Maciej Jankowski