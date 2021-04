Stal Mielec przegrywa kolejne spotkanie i utrudnia swoją sytuację, w kontekście walki o utrzymanie. Gospodarze dzisiejszego starcia przegrali z Zagłębiem Lubin 0-2. Goście nie byli stroną przeważającą, jednak bezlitośnie wykorzystywali swoje okazje.

Stal Mielec przystąpiła do starcia z Zagłębiem Lubin z nowym szkoleniowcem na ławce trenerskiej. Leszka Ojrzyńskiego zastąpił bowiem doświadczony Włodzimierz Gąsior, który stanął przed trudnym zadaniem utrzymania Stali w Ekstraklasie.



W pierwszej połowie gospodarze postawili się wyżej notowanemu rywalowi i potrafi zagrozić bramce ekipy z Lubina. W ich grze zdecydowanie brakowało jednak konkretów, co również można było zarzucić drużynie gości.

Zagłębie groźniej zaatakowało jednak w 33. minucie i Aleksandar Kolew musiał ratować się faulem we własnym polu karnym. Atakujący Stali powalił na murawę Jakuba Żubrowskiego, który pewnie przedzierał się pod bramkę Michała Gliwy



Sędzia momentalnie wskazał na "jedenastkę", a do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Filip Starzyński. Gracz Zagłębia nie pomylił się i pewnym uderzeniem w dolny róg bramki dopełnił formalności.



Gospodarze byli bliscy odpowiedzi tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą część gry. Mateusz Matras najlepiej odnalazł się w zamieszaniu po rzucie rożnym i oddał sytuacyjny strzał, a pędząca piłka trafiła w poprzeczkę.

Obraz drugiej połowy nie zmieniał się. Gospodarze momentami zdecydowanie przeważali, lecz nadal mieli ogromne problemy ze skutecznością. Piłka po uderzeniach Stali wielokrotnie szybowała ponad poprzeczką.



Najbliżej strzelenia gola był w 70. minucie Matras. Gracz oddał strzał z bliskiej odległości, jednak bardzo dobrą interwencją popisał się Hładun. Chwilę później Krystian Getinger dobrze zagrał do Łukasza Zjawińskiego, a ten... przestrzelił z okolic 5. metra.



Goście byli natomiast niesamowicie skuteczni. W 73. minucie Starzyński zagrał świetną piłkę do Patrzyka Szysza, a ten wpadł w pole karne i pewnie wpakował piłkę do siatki.



25. kolejka Polska - Ekstraklasa

2021-04-18 12:30 | Stadion: Stadion Miejski Stal Mielec Zagłębie Lubin 0 2 DO PRZERWY 0-1 F. Starzyński 38' P. Szysz 73'

0 2 Stal Mielec Zagłębie Lubin Hładun Chodyna Oko Kruk Bartolewski Szysz Starzyński Żubrowski Baszkirow Dražić Podliński Gliwa Flis Czorbadżijski Żyro Dadok Domański Matras Tomasiewicz Getinger Zjawiński Kolew SKŁADY Stal Mielec Zagłębie Lubin Michał Gliwa Dominik Hładun Marcin Flis Kacper Chodyna 79′ 79′ 84′ 84′ Bożidar Czorbadżijski Damian Oko Michał Żyro Kamil Kruk 65′ 65′ Robert Dadok 88′ 88′ Mateusz Bartolewski Maciej Domański 73′ 73′ Patryk Szysz Mateusz Matras 38′ (k.) 38′ (k.) 83′ 83′ Filip Starzyński Grzegorz Tomasiewicz Jakub Żubrowski Krystian Getinger Jewgienij Baszkirow 84′ 84′ Łukasz Zjawiński 77′ 77′ 88′ 88′ Dejan Dražić 52′ 52′ Aleksandar Kolew 82′ 82′ Karol Podliński REZERWOWI Rafał Strączek Konrad Forenc Wojciech Lisowski 88′ 88′ Jakub Wójcicki Łukasz Seweryn Đorđe Crnomarković Maciej Urbańczyk Dominik Jończy 84′ 84′ Petteri Forsell Jakub Sypek 52′ 52′ Mateusz Mak 83′ 83′ Łukasz Łakomy Maciej Jankowski Miroslav Stoch 65′ 65′ Andreja Prokić 82′ 82′ Samuel Mraz 84′ 84′ Kacper Sadłocha 88′ 88′ Adam Ratajczyk