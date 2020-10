Wisła Kraków pokonała Stal Mielec 6-0 w 7. kolejce PKO Ekstraklasy. Było to pierwsze zwycięstwo "Białej Gwiazdy" w sezonie.

Koronawirus przetrzebił szeregi Wisły. W zespole Artura Skowronka brakowało m.in. Gieorgija Żukowa i Jakuba Błaszczykowskiego.



Piłkarze "Białej Gwiazdy" byli jednak bardzo zmotywowani i od początku przejęli inicjatywę. Prowadzenie objęli już w 10. minucie za sprawą Michala Frydrycha.



Po tym golu się jednak nie zatrzymali. Stal próbowała odpowiedzieć, ale nie miała argumentów. Beniaminkowi wyraźnie brakowało jakości. Z kolei Wisła nadal atakowała i zdobyła kolejne bramki.



W 29. minucie prawą stroną ruszył Patryk Plewka. Zagrał w pole karne. Tam pojedynek z obrońcą wygrał Felicio Brown Forbes i w już w debiucie trafił do siatki.



Stal najgroźniejszą okazję miała w 38. minucie. Z bramki wychodził Mateusz Lis, ale pierwszy przy piłce był Paweł Tomczyk, który minął bramkarza. Ten jednak zdołał wrócić i obronił uderzenie napastnika Stali.



Minutę później odpowiedziała Wisła i była to zabójcza dla gospodarzy odpowiedź. Po prawej stronie piłkę odebrał Yaw Yeboah. Wszedł między kilku rywali i zagrał w pole karne, do wbiegającego Chuki. Hiszpan celnie uderzył i zdobył trzecią bramkę dla Wisły.

W drugiej połowie krakowianie się nie zatrzymali. Świetnie zaczęli i już minutę po wznowieniu gry, za sprawą Yeboaha, zdobyli bramkę.

W ciągu kolejnych ośmiu minut trafili jeszcze dwa razy. W 53. minucie ponownie gola strzelił Yeboah, a dwie minuty później Plewka.



Później Wisła nie forsowała tempa. Mimo to, Stal nie potrafiła zagrozić bramce Lisa. W efekcie nie zdobyła ani bramki, ani punktów. Z kolei krakowianie mogą cieszyć się z pierwszego zwycięstwa w sezonie i to od razu bardzo efektownego.



PGE FKS Stal Mielec - Wisła Kraków 0-6 (0-3)

Bramki: 0-1 Frydrych (10.), 0-2 Brown Forbes (29.), 0-3 Chuca (39.), 0-4 Yeboah (47.), 0-5 Yeboah (53.), 0-6 Plewka (56.)

Żółta kartka - PGE FKS Stal Mielec: Marcin Flis, Łukasz Zjawiński. Wisła Kraków: Jean Carlos Silva

Sędzia: Dominik Sulikowski (Gdańsk). Mecz bez udziału publiczności

PGE FKS Stal Mielec: Rafał Strączek - Marcin Flis (75. Mateusz Żyro), Wojciech Błyszko, Krystian Getinger (46. Andreja Prokic), Kamil Kościelny - Petteri Forsell (60. Jakub Wróbel), Maciej Urbańczyk, Grzegorz Tomasiewicz, Maciej Domański (46. Martin Sus), Mateusz Matras - Paweł Tomczyk (65. Łukasz Zjawiński).

Wisła Kraków: Mateusz Lis - Dawid Szot (71. Konrad Gruszkowski), Michal Frydrych, Maciej Sadlok, Dawid Abramowicz - Yaw Yeboah, Patryk Plewka, Vullnet Basha (89. Daniel Hoyo-Kowalski), Chuca, Jean Carlos Silva (78. Michał Mak) - Felicio Brown Forbes (71. Fatos Beciraj).

